https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/brezilyali-parali-askerler-ukrayna-tarafinda-savasmak-icin-bir-grup-kurdu-1091895753.html

Brezilyalı paralı askerler Ukrayna tarafında savaşmak için bir grup kurdu

Brezilyalı paralı askerler Ukrayna tarafında savaşmak için bir grup kurdu

Sputnik Türkiye

Brezilyalı paralı askerler, Kiev rejimi tarafında savaşmak üzere aralarında eski asker ve polislerin de bulunduğu Expeditionaries grubunu oluşturdu. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T11:05+0300

2024-12-23T11:05+0300

2024-12-23T11:13+0300

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Ukrayna ordusu saflarına katılan militanlar, aldıkları savaş eğitiminin ayrıntılarını sosyal medyada paylaşıyor. Sputnik bu paylaşımları inceledi.Sputnik'in yaptığı araştırma sonucu, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Brezilyalı paralı askerlerin Expeditionaries bir grup kurduğu öğrenildi.Grubun üyelerinden biri olan macaco_one rumuzlu paralı asker, sosyal medya hesabından, Belçika yapımı FN Minimi Mk2 makineli tüfeğe geçmeden önce uzun süre Kalaşnikof tüfeğini kullandığını anlatırken meowspec rumuzlu silah arkadaşının da Ukrayna ordusu tarafında çatışmalara geçmeden önce yaptığı paylaşımlar onun Brezilya Hava Kuvvetleri’nde görev yaptığını gösteriyor.Bir diğer paralı asker John Victor’un daha önce Brezilya'nın Rio de Janeiro Eyaleti’ndeki askeri polisin seçkin özel biriminde görev yaptığı anlaşılırken sosyal medya paylaşımlarında Brezilya ordusunun savaşa hazır olmadığını iddia eden srgrossetete rumuzlu suç ortağı Fransız Yabancı Lejyonu’nda aldığı eğitimden fotoğraflar yayınladı. Bu Brezilyalı militan, yaptığı paylaşımlara göre, tam da bu lejyon içinde Ukrayna’ya gitti. Aynı lejyonda eğitim alan eg.doggo rumuzlu kişi de Expeditionaries grubuna katılanlar arasında.Estonya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Keşif Yarışması'na katılan bir paralı asker, üzerinde Rus paraşütçünün fotoğrafının yer aldığı hedefin fotoğrafını paylaştı. Açıklamada da Rus Hava İndirme Güçlerinin seçkin bir paraşütçü birliği olduğu belirtiliyor.Expeditionaries, Rusya'daki terör saldırıları ve cinayetlerin sorumluluğunu defalarca üstlenen Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü’ne bağlı KORD özel harekat birliğinin 2. müfrezesi ile birlikte Kiev rejimi için savaşıyor. Brezilyalı militanlar ayrıca Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü’ne bağlı Omega Taburu’nun bayrağı ve armalarıyla çektirdikleri fotoğrafları da paylaşıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus ordusunun Ukrayna genelinde bu militanları ortadan kaldırmaya devam edeceğini defalarca ifade etmişti. Para için savaşmaya gelenler de birçok röportajda Ukraynalı askerlerin eylemlerini iyi koordine edemediklerini ve çatışmanın yoğunluğu alışkın oldukları Afganistan ve Ortadoğu ile kıyaslanamayacağı için hayatta kalma şanslarının zayıf olduğunu itiraf etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/abd-ukraynaya-yardiminin-beste-birini-ucuz-top-mermilerine-harcadi-1091890975.html

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