https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/en-dusuk-memur-ve-emekli-maasi-icin-yeni-tahmin-refah-payi-gelecek-mi-en-dusuk-maas-ne-olacak-1091889177.html

En düşük memur ve emekli maaşı için yeni tahmin: Kritik zam oranları netleşiyor, refah payı gelecek mi?

En düşük memur ve emekli maaşı için yeni tahmin: Kritik zam oranları netleşiyor, refah payı gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına günler kala, milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranlarında. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T09:06+0300

2024-12-23T09:06+0300

2024-12-23T09:07+0300

ekonomi

bağkur

tüik

aralık

tl

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089913170_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_e13398906156846b817bcb003b90eb67.jpg

2024’ün zamlı maaşları için kritik viraja girildi. TÜİK, 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek.Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44.81’den yüzde 45.28’e yükseltti. Bu güncelleme, memur ve emekliler için maaş farklarının yeniden hesaplanmasına neden oldu.SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16.50 zam beklentisiEkonomistlerin hesaplamalarına göre, SSK ve Bağkur emeklileri için enflasyon farkı yaklaşık yüzde 16,50 olacak. Mevcut verilere göre en düşük emekli maaşının 14.562 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Maksimum rakamın ise 15.000 TL civarında güncellenebileceği tahmin ediliyor.Memur ve memur emeklilerine zam oranı ne kadar olacak?Memur maaşlarına yapılacak zam, 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde değerlendiriliyor. Enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamalarda memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 12,26 olarak öngörülüyor.Bu oranlarla birlikte:En düşük emekli maaşı i̇çin kritik tahminEn düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 TL’ye yüzde 16,50 oranında bir zam yapılması halinde yeni rakamın 14 bin 562 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak, bu rakamların kesinleşmesi için Aralık ayı enflasyon verileri belirleyici olacak.Refah payı eklentisi gündemdeZam oranları belirlenirken, memurlar ve emekliler için refah payı düzenlemesi de gündeme gelebilir. Ekonomistlerin tahminlerine göre, yüzde 16,50’lik zammın yüzde 20’ye tamamlanması ve memur maaşlarına da aynı oranda bir iyileştirme yapılması ihtimaller arasında. Ancak bu tür bir düzenleme için yasal bir adım atılması gerekiyor.2024 maaş zammı i̇çin geri sayım başladıMilyonlarca vatandaşın gözü kulağı, Ocak ayında açıklanacak zam oranlarında. Enflasyon farkı, refah payı ve iyileştirme düzenlemeleri, memur ve emekli maaşlarında 2024’ün ilk çeyreğine damga vuracak gibi görünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yatirimcilar-icin-yeni-yil-tuyolarini-ekonomist-verdi-2025te-altin-dolar-ve-borsada-yatirimcilari-1091888930.html

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zam farki ne zaman verilecek 2025, zam farkı ne zaman ödenecek, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2025, bağkur emeklileri maaş zammı 2025, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2025, 2025 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı