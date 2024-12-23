https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/milyonlarin-gozu-kulagi-asgari-ucrete-zamda-kabine-toplantisi-ne-zaman-saat-kacta-bakan-isikhan-1091890768.html

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete zamda: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Işıkhan sunum yapacak

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete zamda: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Işıkhan sunum yapacak

Sputnik Türkiye

Asgari ücrete zam çalışmaları hızlandı. Komisyon toplantıları sürerken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısına çevrildi. Bakan Vedat... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T09:50+0300

2024-12-23T09:50+0300

2024-12-23T09:50+0300

ekonomi

kabine

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

vedat ışıkhan

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2025 yılı asgari ücret zammı için süreç hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün saat 15.00’te başlayacak Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam oranına dair önemli değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücretle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması da bekleniyor.TÜRK-İŞ, asgari ücret zammı için teklifini geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurdu. TÜRK-İŞ, mevcut 17.002 TL olan net asgari ücrete yüzde 74’lük bir zam talep ederek, rakamı 29.583 TL’ye çıkardı. Ancak, işveren ve hükümetin bu talebe nasıl yanıt vereceği henüz netleşmedi.Asgari ücret ne zaman açıklanacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yılki çalışmalarında üç toplantı gerçekleştirdi. Son olarak 19 Aralık’ta bir araya gelen komisyon, 4. toplantısını bu hafta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, yeni ücretin netleşmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından zam oranı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html

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