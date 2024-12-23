https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/milyonlarin-gozu-kulagi-asgari-ucrete-zamda-kabine-toplantisi-ne-zaman-saat-kacta-bakan-isikhan-1091890768.html
Milyonların gözü kulağı asgari ücrete zamda: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Işıkhan sunum yapacak
Milyonların gözü kulağı asgari ücrete zamda: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Işıkhan sunum yapacak
Sputnik Türkiye
Asgari ücrete zam çalışmaları hızlandı. Komisyon toplantıları sürerken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısına çevrildi. Bakan Vedat... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T09:50+0300
2024-12-23T09:50+0300
2024-12-23T09:50+0300
ekonomi
kabine
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
vedat ışıkhan
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2025 yılı asgari ücret zammı için süreç hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün saat 15.00’te başlayacak Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam oranına dair önemli değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücretle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması da bekleniyor.TÜRK-İŞ, asgari ücret zammı için teklifini geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurdu. TÜRK-İŞ, mevcut 17.002 TL olan net asgari ücrete yüzde 74’lük bir zam talep ederek, rakamı 29.583 TL’ye çıkardı. Ancak, işveren ve hükümetin bu talebe nasıl yanıt vereceği henüz netleşmedi.Asgari ücret ne zaman açıklanacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yılki çalışmalarında üç toplantı gerçekleştirdi. Son olarak 19 Aralık’ta bir araya gelen komisyon, 4. toplantısını bu hafta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, yeni ücretin netleşmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından zam oranı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html
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Milyonların gözü kulağı asgari ücrete zamda: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bakan Işıkhan sunum yapacak
Asgari ücrete zam çalışmaları hızlandı. Komisyon toplantıları sürerken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısına çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan’ın yeni zam oranıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
2025 yılı asgari ücret zammı için süreç hız kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün saat 15.00’te başlayacak Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam oranına dair önemli değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bu hafta netleşmesi beklenen asgari ücretle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması da bekleniyor.
TÜRK-İŞ, asgari ücret zammı için teklifini geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurdu. TÜRK-İŞ, mevcut 17.002 TL olan net asgari ücrete yüzde 74’lük bir zam talep ederek, rakamı 29.583 TL’ye çıkardı. Ancak, işveren ve hükümetin bu talebe nasıl yanıt vereceği henüz netleşmedi.
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yılki çalışmalarında üç toplantı gerçekleştirdi. Son olarak 19 Aralık’ta bir araya gelen komisyon, 4. toplantısını bu hafta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, yeni ücretin netleşmesi bekleniyor. Bu sürecin ardından zam oranı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.