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Valilik açıkladı: gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı
Valilik açıkladı: gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Valiliği, il sınırları içinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün yasaklandığını açıkladı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T00:34+0300
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Şanlıurfa Valiliği, yaptığı açıklamada kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün yasaklandığını bildirdi.Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden bazı kararlar alındığı belirtildi. Yasağın "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla" olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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haberler, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, yasak

Valilik açıkladı: gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı

00:34 23.12.2024
© AAŞanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
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Şanlıurfa Valiliği, il sınırları içinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün yasaklandığını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği, yaptığı açıklamada kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün yasaklandığını bildirdi.
Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden bazı kararlar alındığı belirtildi.
Yasağın "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla" olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, vb. gibi eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 23.12.2024 saat 00.01'den 27.12.2024 saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.
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