https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/unlu-oyuncu-umut-oguzun-bosanma-asamasindaki-esi-konustu-cocugumun-babasinin-itibari-icin-sustum-1091937817.html
Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un boşanma aşamasındaki eşi konuştu: 'Çocuğumun babasının itibarı için sustum ama'
Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un boşanma aşamasındaki eşi konuştu: 'Çocuğumun babasının itibarı için sustum ama'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödenmesine karar verildi. Sevilay Tilda Oğuz... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T18:02+0300
2024-12-23T18:02+0300
2024-12-23T18:05+0300
yaşam
umut oğuz
aile mahkemesi
sevilay tilda oğuz
boşanma
tazminat
nafaka
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Ünlü oyuncu Umut Oğuz ve altı yıllık eşi oyuncu Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme ara kararında, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verirken, Sevilay Tilda Oğuz, "Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım" dedi. Özellikle Adanalı dizisindeki 'Fiko' karakteriyle tanınan oyuncu Umut Oğuz'un, 2018 yılında evlendiği eşi model ve oyuncu Sevilay Tilda Oğuz'un kendisine açtığı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada davacı Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu. Çocuğuna destek olmuyor iddiası Duruşmada Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı, "Müvekkil 7 aydır tek yaşıyor. Umut Oğuz çocuğuna hiçbir şekilde destek olmuyor. Müvekkil artık çocuğuna bakma konusunda zorlanıyor. Umut Oğuz, ‘paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor. Umut Oğuz'un maddi durumu çok iyi. Şimdilik geçici nafaka talebimiz vardır" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendiÇocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye sustum Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz da şunları söyledi;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/unlu-oyuncu-umut-oguzun-alti-yillik-evliligi-bitiyor-esi-bir-milyon-lira-tazminat-istedi--1090699497.html
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Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un boşanma aşamasındaki eşi konuştu: 'Çocuğumun babasının itibarı için sustum ama'
18:02 23.12.2024 (güncellendi: 18:05 23.12.2024)
Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödenmesine karar verildi. Sevilay Tilda Oğuz, 'anlatılamayacak kadar ağır şeyler' yaşadığını söyledi.
Ünlü oyuncu Umut Oğuz ve altı yıllık eşi oyuncu Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkeme ara kararında, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verirken, Sevilay Tilda Oğuz, "Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım" dedi.
Özellikle Adanalı dizisindeki 'Fiko' karakteriyle tanınan oyuncu Umut Oğuz'un, 2018 yılında evlendiği eşi model ve oyuncu Sevilay Tilda Oğuz'un kendisine açtığı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada davacı Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu.
Çocuğuna destek olmuyor iddiası
Duruşmada Sevilay Tilda Oğuz'un avukatı, "Müvekkil 7 aydır tek yaşıyor. Umut Oğuz çocuğuna hiçbir şekilde destek olmuyor. Müvekkil artık çocuğuna bakma konusunda zorlanıyor. Umut Oğuz, ‘paran bitince benden anlaşmalı boşanmak zorunda kalacaksın' şeklinde baskı yaparak tüm yükü müvekkilin üzerinde bırakıyor. Umut Oğuz'un maddi durumu çok iyi. Şimdilik geçici nafaka talebimiz vardır" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca baba ile çocuk arasında her ayın belirli günlerinde kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmedilerek duruşma ertelendi
Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye sustum
Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz da şunları söyledi;
"İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum. Sadece oğlumla yeni bir yaşam kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum"