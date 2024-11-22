https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/unlu-oyuncu-umut-oguzun-alti-yillik-evliligi-bitiyor-esi-bir-milyon-lira-tazminat-istedi--1090699497.html

Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un altı yıllık evliliği bitiyor: Eşi bir milyon lira tazminat istedi

Ünlü oyuncu Umut Oğuz'un altı yıllık evliliği bitiyor: Eşi bir milyon lira tazminat istedi

Sputnik Türkiye

Ünlü sinema oyuncusu Umut Oğuz'a altı yıllık eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanma davası açtı. Sevilay Tilda Oğuz, eşinden 1 milyon lira tazminat ve aylık 25 bin... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T12:37+0300

2024-11-22T12:37+0300

2024-11-22T12:37+0300

yaşam

boşanma

boşanma davası

nafaka

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Koğuş Akademi, Kertenkele gibi filmlerde oynayan oyuncu Umut Oğuz'a eşi Sevilay Tilda Oğuz boşanma davası açtı. 1 milyon lira tazminat ve aylık 25 bin lira nafaka talep eden Sevilay Tilda Oğuz, beş yaşındaki oğullarının da velayetini istedi. Şiddetli geçimsizlik Sevilay Tilda Oğuz, mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle aralarındaki sevgi, saygı ve dostane bağların son bulduğunu ifade etti. Şu anda davaya konu olan geçimsizlik sebeplerini açıklamak istemediğini belirten Oğuz, bu konuda detay vermedi. Nafakayı reddettiÖte yandan, Umut Oğuz, dava dilekçesine karşılık olarak boşanmayı reddetti. Eşiyle fiilen ayrı olmadığını ileri sürerek, boşanmak istemediğini ve davanın reddedilmesi gerektiğini belirtti. Umut Oğuz’un avukatı ise müvekkilinin ekonomik durumunun kötü olduğunu, bu nedenle talep edilen nafakayı ödeyebilme imkanının bulunmadığını savundu. Duruşma, ertelendi.Umut Oğuz kimdir?Televizyon ve sinema oyuncusu Umut Oğuz, Adanalı, Emret Komutanım, Üvey Baba, Acı hayat gibi gibi dizilerde rol aldı. Tiyatro sahnesinde de yer alan Oğuz, bazı dizilerde de misafir oyuncu olarak yer aldı.

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