https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/trump-abd-savunma-bakan-yardimcisi-gorevine-ukraynaya-askeri-yardima-karsi-olan-duffeyi-aday-1091937427.html
Trump, ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Duffey'i aday gösterdi
Trump, ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Duffey'i aday gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump’ın, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin eski çalışanı Duffey'i ABD Savunma Bakan... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T17:44+0300
2024-12-23T17:44+0300
2024-12-23T17:55+0300
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abd
donald trump
beyaz saray
new york times
ukrayna
askeri yardım
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New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin eski çalışanı Mike Duffey'i ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine aday gösterdi.Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2019’da Duffey’in kararıyla Trump’ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu işadamı Hunter Biden’a karşı yasal işlem başlatma girişimleriyle ilgili olarak Ukrayna’ya yönelik 250 milyon dolarlık yardım paketini engellediği hatırlatıldı.Daha önce Trump, Ukrayna’nın 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan yeni Amerikan yönetiminden mevcut hacimlerde yardım beklememesi gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/trump-ukrayna-catismasinin-cozumu-icin-putin-ile-gorusmeyi-bekleyecegim-1091883169.html
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abd, donald trump, beyaz saray, new york times, ukrayna, askeri yardım
abd, donald trump, beyaz saray, new york times, ukrayna, askeri yardım
Trump, ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Duffey'i aday gösterdi
17:44 23.12.2024 (güncellendi: 17:55 23.12.2024)
ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump’ın, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin eski çalışanı Duffey'i ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine aday gösterdiği bildirildi.
New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin eski çalışanı Mike Duffey'i ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine aday gösterdi.
Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2019’da Duffey’in kararıyla Trump’ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu işadamı Hunter Biden’a karşı yasal işlem başlatma girişimleriyle ilgili olarak Ukrayna’ya yönelik 250 milyon dolarlık yardım paketini engellediği hatırlatıldı.
Daha önce Trump, Ukrayna’nın 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan yeni Amerikan yönetiminden mevcut hacimlerde yardım beklememesi gerektiğini söylemişti.