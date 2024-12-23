https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/trump-abd-savunma-bakan-yardimcisi-gorevine-ukraynaya-askeri-yardima-karsi-olan-duffeyi-aday-1091937427.html

Trump, ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Duffey'i aday gösterdi

Trump, ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Duffey'i aday gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD’nin seçilmiş Başkanı Trump’ın, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin eski çalışanı Duffey'i ABD Savunma Bakan... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T17:44+0300

2024-12-23T17:44+0300

2024-12-23T17:55+0300

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abd

donald trump

beyaz saray

new york times

ukrayna

askeri yardım

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New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya askeri yardıma karşı olan Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin eski çalışanı Mike Duffey'i ABD Savunma Bakan Yardımcısı görevine aday gösterdi.Haberde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 2019’da Duffey’in kararıyla Trump’ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu işadamı Hunter Biden’a karşı yasal işlem başlatma girişimleriyle ilgili olarak Ukrayna’ya yönelik 250 milyon dolarlık yardım paketini engellediği hatırlatıldı.Daha önce Trump, Ukrayna’nın 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan yeni Amerikan yönetiminden mevcut hacimlerde yardım beklememesi gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/trump-ukrayna-catismasinin-cozumu-icin-putin-ile-gorusmeyi-bekleyecegim-1091883169.html

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abd, donald trump, beyaz saray, new york times, ukrayna, askeri yardım