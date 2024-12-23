https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tokiden-47-ilde-konut-satisi-346-gayrimenkul-satisi-ne-zaman-toki-konut-satisi-odeme-plani-nasil-1091928059.html

TOKİ'den 47 ilde konut satışı: 346 gayrimenkul satışı ne zaman? TOKİ konut satışı ödeme planı nasıl?

TOKİ'den 47 ilde konut satışı: 346 gayrimenkul satışı ne zaman? TOKİ konut satışı ödeme planı nasıl?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T15:24+0300

2024-12-23T15:24+0300

2024-12-23T15:24+0300

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde yer alan toplam 346 gayrimenkulü müzayede satışa çıkaracak. Satış işlemleri, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Açık artırma saat 10:30’da Ankara İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planıSatışa çıkarılan gayrimenkuller, uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinat vererek 72 aya kadar vade imkanından yararlanabilirken, yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçeneğini de tercih edebilecek. Bu esnek ödeme planı, yatırımcıların ilgisini artırmayı hedefliyor.Açık artırmaya fiziki olarak katılmanın yanı sıra, online teklif verme seçeneği de sunuluyor. Çevrim içi katılımlarla, yerinden kalkmadan gayrimenkul satın alma fırsatı sağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/koy-kanunu-resmi-gazetede-yayimlandi-ek-sure-tanindi-yikim-karari-verilebilir-1091441592.html

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