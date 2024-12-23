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TOKİ'den 47 ilde konut satışı: 346 gayrimenkul satışı ne zaman? TOKİ konut satışı ödeme planı nasıl?
TOKİ'den 47 ilde konut satışı: 346 gayrimenkul satışı ne zaman? TOKİ konut satışı ödeme planı nasıl?
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T15:24+0300
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde yer alan toplam 346 gayrimenkulü müzayede satışa çıkaracak. Satış işlemleri, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Açık artırma saat 10:30’da Ankara İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planıSatışa çıkarılan gayrimenkuller, uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinat vererek 72 aya kadar vade imkanından yararlanabilirken, yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçeneğini de tercih edebilecek. Bu esnek ödeme planı, yatırımcıların ilgisini artırmayı hedefliyor.Açık artırmaya fiziki olarak katılmanın yanı sıra, online teklif verme seçeneği de sunuluyor. Çevrim içi katılımlarla, yerinden kalkmadan gayrimenkul satın alma fırsatı sağlanacak.
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toki açık artırma, toki 2025 gayrimenkul satışı, toki ödeme seçenekleri, toki yüzde 25 peşinat, toki yüzde 15 peşinat, toki 72 ay vade, toki 60 ay vade, toki açık artırma tarihleri, toki 7-8 ocak 2025, toki 47 il satılık gayrimenkul, toki internetten teklif, toki emlak müzayede, toki yatırım fırsatları, toki gayrimenkul fiyatları, toki satış detayları, toki açık artırma katılım, toki online müzayede, toki ankara açık artırma, toki istanbul hizmet binası, toki telefon numarası, toki satış kampanyası, toki avantajlı ödeme, toki satılık konutlar, toki ticari gayrimenkuller
toki açık artırma, toki 2025 gayrimenkul satışı, toki ödeme seçenekleri, toki yüzde 25 peşinat, toki yüzde 15 peşinat, toki 72 ay vade, toki 60 ay vade, toki açık artırma tarihleri, toki 7-8 ocak 2025, toki 47 il satılık gayrimenkul, toki internetten teklif, toki emlak müzayede, toki yatırım fırsatları, toki gayrimenkul fiyatları, toki satış detayları, toki açık artırma katılım, toki online müzayede, toki ankara açık artırma, toki istanbul hizmet binası, toki telefon numarası, toki satış kampanyası, toki avantajlı ödeme, toki satılık konutlar, toki ticari gayrimenkuller

TOKİ'den 47 ilde konut satışı: 346 gayrimenkul satışı ne zaman? TOKİ konut satışı ödeme planı nasıl?

15:24 23.12.2024
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TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, 47 ilde toplam 346 gayrimenkulü 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Gayrimenkullere yüzde 25 peşinatla 72 ay, yüzde 15 peşinatla ise 60 ay vadeli ödeme seçenekleri sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ilde yer alan toplam 346 gayrimenkulü müzayede satışa çıkaracak. Satış işlemleri, 7-8 Ocak 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Açık artırma saat 10:30’da Ankara İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.

TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı

Satışa çıkarılan gayrimenkuller, uygun ödeme koşullarıyla dikkat çekiyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinat vererek 72 aya kadar vade imkanından yararlanabilirken, yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeli ödeme seçeneğini de tercih edebilecek. Bu esnek ödeme planı, yatırımcıların ilgisini artırmayı hedefliyor.
Açık artırmaya fiziki olarak katılmanın yanı sıra, online teklif verme seçeneği de sunuluyor. Çevrim içi katılımlarla, yerinden kalkmadan gayrimenkul satın alma fırsatı sağlanacak.
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