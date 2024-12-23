https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/erbain-sogugu-etkisini-gosterecek-uzman-isim-istanbula-kar-yagisi-icin-tarihi-acikladi-1091895894.html

Erbain soğuğu etkisini gösterecek: Uzman isim İstanbul'a kar yağışı için tarihi açıkladı

Erbain soğuğu etkisini gösterecek: Uzman isim İstanbul'a kar yağışı için tarihi açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, Erbain soğukları etkisini hissettirecek. Lodos ve fırtına Marmara’dan İç Anadolu’ya kadar geniş bir alanda... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T11:27+0300

2024-12-23T11:27+0300

2024-12-23T11:27+0300

türkiye

güven özdemir

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Kasım ayı sonu itibarıyla etkisini hissettiren soğuk hava ve kar yağışı yerini geçen hafta yağmura bıraktı. Ancak yeni soğuk hava dalgası geliyor. 'Erbain soğuğu' olarak bilinen soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. İstanbulluların gündeminde de kar yağışı tarihi var. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da ne zaman kar yağışı beklendiğini açıklarken Erbain soğukları için de tarih verdi.Erbain ne demek? Erbain soğuğu nedir?Kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği Erbain soğukları, halk arasında dondurucu soğuk hava, fırtına ve yoğun yağışlarla biliniyor. Erbain, Arapça kökenli bir kelime olup “kırk” anlamına geliyor ve yılın en soğuk kırk günüyle ilişkilendiriliyor. Genellikle 21 Aralık’tan 31 Ocak’a kadar süren bu dönem, kar yağışı, don olayları ve tipiye neden oluyor.Bu hafta hava nasıl olacak?Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Erbain soğuklarının başlamak üzere olduğunu belirterek, yurt genelindeki hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özdemir, “Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek, ancak pazar gününden itibaren ciddi bir soğuma bekleniyor” dedi.Bugünden itibaren Marmara ve Ege’de lodos hızını artıracak. Özellikle rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar çıkacak. Salı günü, kuvvetli yağışlarla birlikte lodos ve fırtına İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde de etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz’in batı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.Dr. Özdemir, “Doğu Anadolu ile Akdeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Yağışlar hafta boyunca aralıklı olarak sürecek” dedi.Pazar gününe dikkat: Soğuk hava dalgası geliyorÖzdemir, pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve soğuk bir döneme girileceğini vurguladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarının başlayabileceğini ifade eden uzman, buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.İstanbul’a kar yağışı ne zaman olacak?İstanbul’da yılbaşı öncesinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Dr. Özdemir, “Aralık ayının son günlerinde kar alma olasılığı düşük de olsa mevcut. Yılbaşında bazı bölgeler karla kaplanabilir” dedi.Bu yıl yağmur ve kar yağışlarının geçen yıllara göre daha geniş alanları kapsayacağını söyleyen Özdemir, “Yağışların artması barajlardaki su seviyesini yükseltecek. Özellikle Erbain soğukları su kaynaklarımız için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html

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