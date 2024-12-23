https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/erbain-sogugu-etkisini-gosterecek-uzman-isim-istanbula-kar-yagisi-icin-tarihi-acikladi-1091895894.html
Erbain soğuğu etkisini gösterecek: Uzman isim İstanbul'a kar yağışı için tarihi açıkladı
Erbain soğuğu etkisini gösterecek: Uzman isim İstanbul'a kar yağışı için tarihi açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, Erbain soğukları etkisini hissettirecek. Lodos ve fırtına Marmara’dan İç Anadolu’ya kadar geniş bir alanda... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T11:27+0300
2024-12-23T11:27+0300
2024-12-23T11:27+0300
türkiye
güven özdemir
istanbul
meteoroloji
istanbul hava durumu
kar yağışı
istanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091897370_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_508bacd2ba167d04ba95fdb235255108.jpg
Kasım ayı sonu itibarıyla etkisini hissettiren soğuk hava ve kar yağışı yerini geçen hafta yağmura bıraktı. Ancak yeni soğuk hava dalgası geliyor. 'Erbain soğuğu' olarak bilinen soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. İstanbulluların gündeminde de kar yağışı tarihi var. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da ne zaman kar yağışı beklendiğini açıklarken Erbain soğukları için de tarih verdi.Erbain ne demek? Erbain soğuğu nedir?Kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği Erbain soğukları, halk arasında dondurucu soğuk hava, fırtına ve yoğun yağışlarla biliniyor. Erbain, Arapça kökenli bir kelime olup “kırk” anlamına geliyor ve yılın en soğuk kırk günüyle ilişkilendiriliyor. Genellikle 21 Aralık’tan 31 Ocak’a kadar süren bu dönem, kar yağışı, don olayları ve tipiye neden oluyor.Bu hafta hava nasıl olacak?Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Erbain soğuklarının başlamak üzere olduğunu belirterek, yurt genelindeki hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özdemir, “Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek, ancak pazar gününden itibaren ciddi bir soğuma bekleniyor” dedi.Bugünden itibaren Marmara ve Ege’de lodos hızını artıracak. Özellikle rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar çıkacak. Salı günü, kuvvetli yağışlarla birlikte lodos ve fırtına İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde de etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz’in batı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.Dr. Özdemir, “Doğu Anadolu ile Akdeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Yağışlar hafta boyunca aralıklı olarak sürecek” dedi.Pazar gününe dikkat: Soğuk hava dalgası geliyorÖzdemir, pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve soğuk bir döneme girileceğini vurguladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarının başlayabileceğini ifade eden uzman, buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.İstanbul’a kar yağışı ne zaman olacak?İstanbul’da yılbaşı öncesinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Dr. Özdemir, “Aralık ayının son günlerinde kar alma olasılığı düşük de olsa mevcut. Yılbaşında bazı bölgeler karla kaplanabilir” dedi.Bu yıl yağmur ve kar yağışlarının geçen yıllara göre daha geniş alanları kapsayacağını söyleyen Özdemir, “Yağışların artması barajlardaki su seviyesini yükseltecek. Özellikle Erbain soğukları su kaynaklarımız için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html
türkiye
istanbul
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091897370_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_aa137ab35239984f6d7e204074d1c00e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erbain soğukları, erbain soğukları nedir, erbain soğukları ne zaman başlar, erbain soğukları etkileri, erbain soğukları 2024, erbain soğukları hava durumu, erbain soğukları uyarısı, erbain soğukları türkiye, erbain soğukları istanbul, erbain soğukları kar yağışı, erbain soğukları meteoroloji, istanbul!a ne zaman kar yağacak, istanbul'a kar yağacak mı, istanbul'a yağar mı
erbain soğukları, erbain soğukları nedir, erbain soğukları ne zaman başlar, erbain soğukları etkileri, erbain soğukları 2024, erbain soğukları hava durumu, erbain soğukları uyarısı, erbain soğukları türkiye, erbain soğukları istanbul, erbain soğukları kar yağışı, erbain soğukları meteoroloji, istanbul!a ne zaman kar yağacak, istanbul'a kar yağacak mı, istanbul'a yağar mı
Erbain soğuğu etkisini gösterecek: Uzman isim İstanbul'a kar yağışı için tarihi açıkladı
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, Erbain soğukları etkisini hissettirecek. Lodos ve fırtına Marmara’dan İç Anadolu’ya kadar geniş bir alanda etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'a kar yağışı ve dondurucu soğuklar için tarih verdi.
Kasım ayı sonu itibarıyla etkisini hissettiren soğuk hava ve kar yağışı yerini geçen hafta yağmura bıraktı. Ancak yeni soğuk hava dalgası geliyor. 'Erbain soğuğu' olarak bilinen soğuk hava dalgası etkisini gösterecek. İstanbulluların gündeminde de kar yağışı tarihi var. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, İstanbul'da ne zaman kar yağışı beklendiğini açıklarken Erbain soğukları için de tarih verdi.
Erbain ne demek? Erbain soğuğu nedir?
Kış mevsiminin sert yüzünü gösterdiği Erbain soğukları, halk arasında dondurucu soğuk hava, fırtına ve yoğun yağışlarla biliniyor. Erbain, Arapça kökenli bir kelime olup “kırk” anlamına geliyor ve yılın en soğuk kırk günüyle ilişkilendiriliyor. Genellikle 21 Aralık’tan 31 Ocak’a kadar süren bu dönem, kar yağışı, don olayları ve tipiye neden oluyor.
Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, Erbain soğuklarının başlamak üzere olduğunu belirterek, yurt genelindeki hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Özdemir, “Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek, ancak pazar gününden itibaren ciddi bir soğuma bekleniyor” dedi.
Bugünden itibaren Marmara ve Ege’de lodos hızını artıracak. Özellikle rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar çıkacak. Salı günü, kuvvetli yağışlarla birlikte lodos ve fırtına İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde de etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz’in batı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.
Dr. Özdemir, “Doğu Anadolu ile Akdeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Yağışlar hafta boyunca aralıklı olarak sürecek” dedi.
Pazar gününe dikkat: Soğuk hava dalgası geliyor
Özdemir, pazar günü itibarıyla hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve soğuk bir döneme girileceğini vurguladı. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışlarının başlayabileceğini ifade eden uzman, buzlanma, don olayları ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul’a kar yağışı ne zaman olacak?
İstanbul’da yılbaşı öncesinde kar yağışı ihtimalinin olduğunu belirten Dr. Özdemir, “Aralık ayının son günlerinde kar alma olasılığı düşük de olsa mevcut. Yılbaşında bazı bölgeler karla kaplanabilir” dedi.
Bu yıl yağmur ve kar yağışlarının geçen yıllara göre daha geniş alanları kapsayacağını söyleyen Özdemir, “Yağışların artması barajlardaki su seviyesini yükseltecek. Özellikle Erbain soğukları su kaynaklarımız için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.