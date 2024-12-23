https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-uyardi-1-ocak-2025i-isaret-etti-eski-tip-kimlik-karti-olanlar-1091900261.html

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uyardı, 1 Ocak 2025'i işaret etti: Eski tip kimlik kartı olanlar işlem yapamayacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uyardı, 1 Ocak 2025'i işaret etti: Eski tip kimlik kartı olanlar işlem yapamayacak

Sputnik Türkiye

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T12:19+0300

2024-12-23T12:19+0300

2024-12-23T12:19+0300

ekonomi

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tapu ve kadastro genel müdürlüğü

türkiye

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çipli kimlik kartı

kimlik

kimlik tespiti

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Türkiye genelinde, çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016'dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimlikler kullanılıyor.Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor.Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı), Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor.Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlemlerin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi.Sahteciliğe karşı başlatıldıÇipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak.Eski tip kimlik kartı kullanılmayacakYeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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kimlik, kimlik kartı, çipli kimlik kartı