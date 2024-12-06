https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/elektrik-faturasinda-yeni-donem-aboneler-sirket-secebilecek-1091264327.html

Elektrik faturasında yeni dönem: Aboneler şirket seçebilecek

Elektrik faturasında yeni dönem: Aboneler şirket seçebilecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'de fazla tüketim yapan elektrik aboneleri artık şirket seçerek faturalarda yüzde 5-10 arasında tasarruf sağlayabilecek. 1 Ocak 2025 tarihinde gelecek... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T22:46+0300

2024-12-06T22:46+0300

2024-12-06T22:46+0300

türkiye

elektrik

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elektrik santrali

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1 Ocak 2025 tarihinde aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler elektrik tedarik şirketini seçebilecek.Türkiye'de 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçecek yeni sistemde aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler elektrik tedarik şirketini değiştirme hakkı elde edecek. GSM şirketlerinde olduğu gibi istedikleri elektrik tedarik şirketiyle anlaşma yapan abonelerin faturalarda yüzde 5 ila 10 arasında tasarruf sağlayacağı ifade edildi. Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan Kanal D ekranlarında verdiği demeçte yeni sistemi anlattı. Fazla elektrik tüketen abonelere seslenen Ekonomi Müdürü Turan ''Yıllık 5 bin kWh yani aylık 417 kWh tüketimi olan aboneler ki bunun da karşılığı bin liralık fatura demek, bu tüketiciler artık daha fazla faturayla karşılaşacak. GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik tedarik şirketlerini aboneler seçebilecek. Şu anda EPDK'nın lisans verdiği yaklaşık 200'ün üzerinde firma var. Ve yeni anlaştığınız firmayla pazarlık yapmanız mümkün. En cazip teklifi sunan firmayla fatura artışının önüne geçilmiş olacak. Bu sayede yüzde 5-10 tasarruf sağlamak mümkün olacak'' açıklamasında bulundu.Elektrikli ev aletleri ayda kaç lira yakar?Türkiye'de 2024'te elektrik birim fiyatı konutlarda yaklaşık 3 TL/kWh civarında bulunuyor.

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