https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/elektrik-faturasinda-yeni-donem-aboneler-sirket-secebilecek-1091264327.html
Elektrik faturasında yeni dönem: Aboneler şirket seçebilecek
Elektrik faturasında yeni dönem: Aboneler şirket seçebilecek
Sputnik Türkiye
Türkiye'de fazla tüketim yapan elektrik aboneleri artık şirket seçerek faturalarda yüzde 5-10 arasında tasarruf sağlayabilecek. 1 Ocak 2025 tarihinde gelecek... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T22:46+0300
2024-12-06T22:46+0300
2024-12-06T22:46+0300
türkiye
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
elektrik hattı
türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)
elektrik zammı
elektrik faturası
elektrik borcu
şirket
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1 Ocak 2025 tarihinde aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler elektrik tedarik şirketini seçebilecek.Türkiye'de 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçecek yeni sistemde aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler elektrik tedarik şirketini değiştirme hakkı elde edecek. GSM şirketlerinde olduğu gibi istedikleri elektrik tedarik şirketiyle anlaşma yapan abonelerin faturalarda yüzde 5 ila 10 arasında tasarruf sağlayacağı ifade edildi. Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan Kanal D ekranlarında verdiği demeçte yeni sistemi anlattı. Fazla elektrik tüketen abonelere seslenen Ekonomi Müdürü Turan ''Yıllık 5 bin kWh yani aylık 417 kWh tüketimi olan aboneler ki bunun da karşılığı bin liralık fatura demek, bu tüketiciler artık daha fazla faturayla karşılaşacak. GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik tedarik şirketlerini aboneler seçebilecek. Şu anda EPDK'nın lisans verdiği yaklaşık 200'ün üzerinde firma var. Ve yeni anlaştığınız firmayla pazarlık yapmanız mümkün. En cazip teklifi sunan firmayla fatura artışının önüne geçilmiş olacak. Bu sayede yüzde 5-10 tasarruf sağlamak mümkün olacak'' açıklamasında bulundu.Elektrikli ev aletleri ayda kaç lira yakar?Türkiye'de 2024'te elektrik birim fiyatı konutlarda yaklaşık 3 TL/kWh civarında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/peruda-bir-kadin-kaldirima-adimini-atigi-anda-elektrik-kutusu-patladi-1091252739.html
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elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu, şirket, özel şirket, ev, ev sahibi , kiracı, abone, abonelik
elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş), elektrik zammı, elektrik faturası, elektrik borcu, şirket, özel şirket, ev, ev sahibi , kiracı, abone, abonelik
Elektrik faturasında yeni dönem: Aboneler şirket seçebilecek
Türkiye'de fazla tüketim yapan elektrik aboneleri artık şirket seçerek faturalarda yüzde 5-10 arasında tasarruf sağlayabilecek. 1 Ocak 2025 tarihinde gelecek yeni düzenlemeyle aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler elektrik tedarik şirketini değiştirebilecek.
1 Ocak 2025 tarihinde aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler elektrik tedarik şirketini seçebilecek.
Türkiye'de 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçecek yeni sistemde aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler elektrik tedarik şirketini değiştirme hakkı elde edecek. GSM şirketlerinde olduğu gibi istedikleri elektrik tedarik şirketiyle anlaşma yapan abonelerin faturalarda yüzde 5 ila 10 arasında tasarruf sağlayacağı ifade edildi.
Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan Kanal D ekranlarında verdiği demeçte yeni sistemi anlattı. Fazla elektrik tüketen abonelere seslenen Ekonomi Müdürü Turan ''Yıllık 5 bin kWh yani aylık 417 kWh tüketimi olan aboneler ki bunun da karşılığı bin liralık fatura demek, bu tüketiciler artık daha fazla faturayla karşılaşacak. GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik tedarik şirketlerini aboneler seçebilecek. Şu anda EPDK'nın lisans verdiği yaklaşık 200'ün üzerinde firma var. Ve yeni anlaştığınız firmayla pazarlık yapmanız mümkün. En cazip teklifi sunan firmayla fatura artışının önüne geçilmiş olacak. Bu sayede yüzde 5-10 tasarruf sağlamak mümkün olacak'' açıklamasında bulundu.
Elektrikli ev aletleri ayda kaç lira yakar?
Türkiye'de 2024'te elektrik birim fiyatı konutlarda yaklaşık 3 TL/kWh civarında bulunuyor.
Klima (5 saat/gün)
: 675 TL
Elektrikli Süpürge
: 14 TL
Televizyon (5 saat/gün)
: 45 TL
Elektrikli Şofben (1 saat/gün)
: 540 TL
Fırın (3 saat/hafta)
: 54 TL
Elektrikli Isıtıcı (5 saat/gün):
900 TL