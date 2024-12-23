Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/saglik-bakanligi-ozel-yarisma-sinavi-ile-3-saglik-uzman-yardimcisi-alacak-1091884573.html
Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere sağlık uzman yardımcısı alınacak... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T01:19+0300
2024-12-23T01:20+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
ankara
resmi gazete
istihdam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c307217fae53124d1ef70fb3ded83f8d.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.Sağlık uzman yardımcılığına başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Son başvurular ise 27 Aralık Cuma olacak. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.Başvuruda bulunacak adaylarda olması gereken şartlarsa şöyle:Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan http://yhgm.saglik.gov.tr ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/valilik-acikladi-gosteri-ve-yuruyusler-5-gun-yasaklandi--1091884245.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081555469_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_7cad4c29b2b812efa7d55d190874b63f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık bakanlığı, ankara, resmi gazete, istihdam
sağlık bakanlığı, ankara, resmi gazete, istihdam

Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak

01:19 23.12.2024 (güncellendi: 01:20 23.12.2024)
© AASağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere sağlık uzman yardımcısı alınacak. Genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek olan uzman yardımcıları için özel yarışma sınavı yapılacak. Nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.
Sağlık uzman yardımcılığına başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Son başvurular ise 27 Aralık Cuma olacak.
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.
Başvuruda bulunacak adaylarda olması gereken şartlarsa şöyle:
En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ile iktisat, işletme fakültelerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları,
Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS) belirtilen puan türünde asgari 70 puan almış olması,
Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması.
Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.
Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan http://yhgm.saglik.gov.tr ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Şanlıurfa Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
TÜRKİYE
Valilik açıkladı: gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı
00:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала