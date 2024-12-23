https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/saglik-bakanligi-ozel-yarisma-sinavi-ile-3-saglik-uzman-yardimcisi-alacak-1091884573.html

Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere sağlık uzman yardımcısı alınacak... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T01:19+0300

2024-12-23T01:19+0300

2024-12-23T01:20+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

ankara

resmi gazete

istihdam

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.Sağlık uzman yardımcılığına başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Son başvurular ise 27 Aralık Cuma olacak. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.Başvuruda bulunacak adaylarda olması gereken şartlarsa şöyle:Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan http://yhgm.saglik.gov.tr ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/valilik-acikladi-gosteri-ve-yuruyusler-5-gun-yasaklandi--1091884245.html

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sağlık bakanlığı, ankara, resmi gazete, istihdam