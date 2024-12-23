https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/saglik-bakanligi-ozel-yarisma-sinavi-ile-3-saglik-uzman-yardimcisi-alacak-1091884573.html
Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere sağlık uzman yardımcısı alınacak... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T01:19+0300
2024-12-23T01:19+0300
2024-12-23T01:20+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
ankara
resmi gazete
istihdam
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.Sağlık uzman yardımcılığına başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Son başvurular ise 27 Aralık Cuma olacak. Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.Başvuruda bulunacak adaylarda olması gereken şartlarsa şöyle:Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan http://yhgm.saglik.gov.tr ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
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sağlık bakanlığı, ankara, resmi gazete, istihdam
sağlık bakanlığı, ankara, resmi gazete, istihdam
Sağlık Bakanlığı özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
01:19 23.12.2024 (güncellendi: 01:20 23.12.2024)
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün İstanbul hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere sağlık uzman yardımcısı alınacak. Genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek olan uzman yardımcıları için özel yarışma sınavı yapılacak. Nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul hizmet birimlerinde genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 3 sağlık uzman yardımcısı alınacak.
Sağlık uzman yardımcılığına başvurular 23 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Son başvurular ise 27 Aralık Cuma olacak.
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.
Başvuruda bulunacak adaylarda olması gereken şartlarsa şöyle:
En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler ile iktisat, işletme fakültelerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları,
Ayrıca adayların ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan
(KPSS) belirtilen puan türünde asgari 70 puan almış olması,
Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması.
Yarışma sınavı tek aşamalı olarak sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Yarışma sınavına girenlerin nihai başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılacak.
Sınav sonuçları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi olan http://yhgm.saglik.gov.tr ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu olan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.