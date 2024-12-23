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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İstanbulluları uyardı: 'Küçük kıyametten sonra büyük kıyameti bekliyoruz'
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İstanbulluları uyardı: 'Küçük kıyametten sonra büyük kıyameti bekliyoruz'
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Olası İstanbul depremi için alınması gereken tedbirlere dikkat çeken İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, 'büyük kıyameti bekliyorum'... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulunan İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, deniz kıyısındaki bölgelerdeki risklerin altını çizdi. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Küçük kıyamet olarak anılan Marmara Depremi’nin ardından, şimdi büyük kıyameti bekliyoruz" dedi. Üsküdar Kuzguncuk’taki mahallelerde yaptığı incelemelerde riskli yapıların durumunu değerlendiren Kadıoğlu, "Bu büyük kıyameti beklerken bir yandan hazırlık yapmamız gerekiyor. Burada çeşitli şekillerde hazırlık yapabiliriz" diyerek şu noktaların tek tek altını çizdi: Deniz kıyısı olan bölgelere dikkat çektiİstanbul'da deniz kıyısında olan bölgelere dikkat çeken Kadıoğlu, "İstanbul'da tabii depremde en çok kritik olan bölgeler deniz kıyısı olan bölgeler. Esas burada yaşayanların, buradaki eksikleri görmeleri gibi" dedi.
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olası istanbul depremi, prof. dr. mikdat kadıoğlu uyarı, miktad kadıoğlu deprem uyarı,
olası istanbul depremi, prof. dr. mikdat kadıoğlu uyarı, miktad kadıoğlu deprem uyarı,

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İstanbulluları uyardı: 'Küçük kıyametten sonra büyük kıyameti bekliyoruz'

16:20 23.12.2024
© DHAProf. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© DHA
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Olası İstanbul depremi için alınması gereken tedbirlere dikkat çeken İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, 'büyük kıyameti bekliyorum' ifadelerini kullanırken İstanbulluları uyardı.
Olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulunan İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, deniz kıyısındaki bölgelerdeki risklerin altını çizdi. Prof. Dr. Kadıoğlu, "Küçük kıyamet olarak anılan Marmara Depremi’nin ardından, şimdi büyük kıyameti bekliyoruz" dedi.
Üsküdar Kuzguncuk’taki mahallelerde yaptığı incelemelerde riskli yapıların durumunu değerlendiren Kadıoğlu, "Bu büyük kıyameti beklerken bir yandan hazırlık yapmamız gerekiyor. Burada çeşitli şekillerde hazırlık yapabiliriz" diyerek şu noktaların tek tek altını çizdi:
"Binamızın sağlamlığına bakarız. Evimizdeki eşyaları sabitleyip sabitlemediğimize bakarız. Afete karşı hazırlığımız nedir, ne tür malzemelerimiz var. İlk yardım biliyor muyuz, yangın söndürmeyi biliyor. muyuz, aile afet planımız var mı. Ondan sonra sokağa çıkıp, konu komşu birbirimize afette yardımcı olabilecek miyiz? Sokağa çıktığımız zaman nerede toplanabileceğiz, sokakta deprem olunca hangi mobilyalar, hangi klimalar, hangi masalar harekete geçecek, trafiği kesecek, insanlara zarar verecek? Şu anda biliyorsunuz, bütün kışın caddede, sokaklarda böyle ısıtıcılar konmuş. Bunların tabii devrilme tehlikesi var. Bunların yangın çıkarma tehlikesi var. Bunları görebilmesi lazım insanların ve bunlar basit tedbirlerle azaltılabilirse bunlar hem normalde bir yangın tehlikesi oluşturmaz, hem afette de bizim işimizi daha fazla zorlaştırmaz. O yüzden bilinçli olacağız, hazırlıklı olacağız. Deprem olduğu zaman da fazla can ve mal kaybına uğramayacağız. Japonlar gibi. Biz de tam bu yaptığımız şehir tehlike avı Japonlardan öğrendik biz bunları. Japonlar buna Town Watching (Yerleşim Ünitesi Analizi) diyorlar."

Deniz kıyısı olan bölgelere dikkat çekti

İstanbul'da deniz kıyısında olan bölgelere dikkat çeken Kadıoğlu, "İstanbul'da tabii depremde en çok kritik olan bölgeler deniz kıyısı olan bölgeler. Esas burada yaşayanların, buradaki eksikleri görmeleri gibi" dedi.
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