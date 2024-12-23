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Prof. Dr. Arif Verimli'den, Müge Anlı sorusuna yanıt: 'Umurumda değil'
Prof. Dr. Arif Verimli'den, Müge Anlı sorusuna yanıt: 'Umurumda değil'
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Televizyoncu Müge Anlı'nın programında 14 yıl danışmanlık yaptıktan sonra ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, kendisine sosyal medyada yöneltilen 'vefasızlık'... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T14:13+0300
2024-12-23T14:13+0300
yaşam
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müge anlı
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Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca danışmanlık yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yönelik sosyal medyada kendisine yöneltilen 'vefasızlık' sorusuna 'Umurumda değil.. Ben bırakmışım gitmişim' diyerek karşılık verdi. Kırgınım demiştiMüge Anlı'yla Tatlı Sert isimli programda uzun süre danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli, 2021 yılında programdan kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamıştı. Prof. Dr. Verimli daha sonrasında katıldığı bir programda da ayrılığıyla ilgili de, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız" demişti. Prof. Dr. Verimli, "Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." cevabını vermişti. Verimli açıklamalarında programın 'toplumun gerçeğini yansıtmadığını' da söylemişti. Ben bırakıp gitmişimProf. Dr. Verimli sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "Sayın hocam Müge Anlı geçen programda Rahmi ve Şevki hocam olmasa ben olamazdım bu programı yapamazdım dedi bu vefasızlık hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Umurumda değil.. Ben bırakmışım gitmişim." diyerek yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/prof-dr-arif-verimli-prof-dr-oytun-erbasin-o-itirafina-kayitsiz-kalamadi-o-kadar-belli-ki-1091500850.html
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Prof. Dr. Arif Verimli'den, Müge Anlı sorusuna yanıt: 'Umurumda değil'

14:13 23.12.2024
© Fotoğraf : arifverimli.comArif Verimli
Arif Verimli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Fotoğraf : arifverimli.com
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Televizyoncu Müge Anlı'nın programında 14 yıl danışmanlık yaptıktan sonra ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, kendisine sosyal medyada yöneltilen 'vefasızlık' sorusuna yanıt verdi.
Ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, 14 yıl boyunca danışmanlık yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yönelik sosyal medyada kendisine yöneltilen 'vefasızlık' sorusuna 'Umurumda değil.. Ben bırakmışım gitmişim' diyerek karşılık verdi.

Kırgınım demişti

Müge Anlı'yla Tatlı Sert isimli programda uzun süre danışmanlık yapan Prof. Dr. Arif Verimli, 2021 yılında programdan kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamıştı. Prof. Dr. Verimli daha sonrasında katıldığı bir programda da ayrılığıyla ilgili de, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız" demişti. Prof. Dr. Verimli, "Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusuna da "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." cevabını vermişti.
Verimli açıklamalarında programın 'toplumun gerçeğini yansıtmadığını' da söylemişti.

Ben bırakıp gitmişim

Prof. Dr. Verimli sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen "Sayın hocam Müge Anlı geçen programda Rahmi ve Şevki hocam olmasa ben olamazdım bu programı yapamazdım dedi bu vefasızlık hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise, "Umurumda değil.. Ben bırakmışım gitmişim." diyerek yanıt verdi.
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