Oltasına yaklaşık 1 tonluk balık takıldı: 'Bu balina, nedir bu, nasıl bir canlı?'
22:23 23.12.2024 (güncellendi: 22:24 23.12.2024)
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW356291Yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2.5 metre boyunda bir ay balığı
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ-AW356291
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Gökçeada'da tekneyle avlanan balıkçılardan birinin oltasına yaklaşık 1 ton ağırlığında bir balık takıldı. O anları balıkçılardan biri videoya kaydederken, balığın ne olduğunu anlayamayan bir balıkçı "Bu balina, nedir bu, nasıl bir canlı?" yorumunda bulundu. Oltaya takılan balığın türününse ay balığı olduğu ortaya çıktı.
Çanakkale Gökçeada’da kılıç balığı avlayan İlker Özdemir’in parakete oltasına yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 2.5 metre boyunda bir ay balığı takıldı.
Arkadaşıyla birlikte avlanan Özdemir, parakete takımını çekerken denizin içinde oltaya takılan dev bir balık olduğunu gördü. O anları arkadaşı videoya kaydederken şaşkınlıkla balığı balinaya benzetti.
Yüzeye yaklaştıktan sonra oltadan kurtulan ay balığı doğal ortamına bırakıldı.
'Parakete takımlarına gelmesi muhtemelen binde 1'den daha az'
İlker Özdemir balıkçılığın sadece avlanmak değil, denizlerimizi korumak olduğunu ifade eden şu açıklamayı yaptı.
“Takımımıza devasa bir hayvan takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra denizin içinde görünen balığın inanılmaz büyüklükte bir ay balığı olduğunu fark ettik. Bu hayvanlar plankton yiyor. Dolayısıyla parakete takımlarına gelmesi muhtemelen binde 1'den daha az diye düşünüyorum. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Bizde takılmış olan balığın boyu bu kadardı. Bu büyük av denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğin de sürdürülebilir olması için korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk balıkçılar olarak bizim görevimiz sadece avlanmak değil, denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır."