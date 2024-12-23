Oltasına yaklaşık 1 tonluk balık takıldı: 'Bu balina, nedir bu, nasıl bir canlı?'

“Takımımıza devasa bir hayvan takıldı. Uzun süre uğraştıktan sonra denizin içinde görünen balığın inanılmaz büyüklükte bir ay balığı olduğunu fark ettik. Bu hayvanlar plankton yiyor. Dolayısıyla parakete takımlarına gelmesi muhtemelen binde 1'den daha az diye düşünüyorum. Bu hayvan 2-3 metreye kadar büyüyebiliyor. Bizde takılmış olan balığın boyu bu kadardı. Bu büyük av denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak bu zenginliğin de sürdürülebilir olması için korunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Türk balıkçılar olarak bizim görevimiz sadece avlanmak değil, denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır."