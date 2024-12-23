https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/9-yasindaki-surucunun-karistigi-kazada-3u-agir-5-kisi-yaralandi-arabada-bebekte-vardi-1091941561.html
9 yaşındaki 'sürücünün' karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı: Arabada bebekte vardı
9 yaşındaki 'sürücünün' karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı: Arabada bebekte vardı
Sputnik Türkiye
Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilin 'sürücüsünün' 9 yaşında olduğu ortaya çıkarken, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Yaralananların... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T21:10+0300
2024-12-23T21:10+0300
2024-12-23T21:10+0300
türkiye
samsun
kaza
ehliyet
yaralı
ağır yaralı
yaralılar
trafik kazası
soruşturma
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Samsun'da bir düğün salonunun otoparkında bir kamyon ve otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kazada, otomobilin 9 yaşında bir çocuğun 'idaresinde' olduğu belirlendi.Kazada ehliyetsiz 9 yaşındaki sürücüyle birlikte bulunan 35 yaşındaki O.A. ve 7 yaşındaki E.A. ağır yaralanırken 35 yaşındaki D.A. ve 1 yaşındaki bebek B.A. hafif yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/turkiyenin-dev-meyve-suyu-markasi-konkordato-ilan-etti-40-yillik-kardes-kavgasi-iflas-getirdi-1091937675.html
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samsun, kaza, ehliyet, yaralı, ağır yaralı, yaralılar, trafik kazası, soruşturma
samsun, kaza, ehliyet, yaralı, ağır yaralı, yaralılar, trafik kazası, soruşturma
9 yaşındaki 'sürücünün' karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı: Arabada bebekte vardı
Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilin 'sürücüsünün' 9 yaşında olduğu ortaya çıkarken, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Yaralananların arasında 1 yaşında bebeğinde bulunduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bir düğün salonunun otoparkında bir kamyon ve otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kazada, otomobilin 9 yaşında bir çocuğun 'idaresinde' olduğu belirlendi.
Kazada ehliyetsiz 9 yaşındaki sürücüyle birlikte bulunan 35 yaşındaki O.A. ve 7 yaşındaki E.A. ağır yaralanırken 35 yaşındaki D.A. ve 1 yaşındaki bebek B.A. hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.