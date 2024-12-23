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9 yaşındaki 'sürücünün' karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı: Arabada bebekte vardı
9 yaşındaki 'sürücünün' karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı: Arabada bebekte vardı
Sputnik Türkiye
Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilin 'sürücüsünün' 9 yaşında olduğu ortaya çıkarken, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Yaralananların... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Samsun'da bir düğün salonunun otoparkında bir kamyon ve otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kazada, otomobilin 9 yaşında bir çocuğun 'idaresinde' olduğu belirlendi.Kazada ehliyetsiz 9 yaşındaki sürücüyle birlikte bulunan 35 yaşındaki O.A. ve 7 yaşındaki E.A. ağır yaralanırken 35 yaşındaki D.A. ve 1 yaşındaki bebek B.A. hafif yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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samsun, kaza, ehliyet, yaralı, ağır yaralı, yaralılar, trafik kazası, soruşturma
samsun, kaza, ehliyet, yaralı, ağır yaralı, yaralılar, trafik kazası, soruşturma

9 yaşındaki 'sürücünün' karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı: Arabada bebekte vardı

21:10 23.12.2024
© İHAAdana'da polis aracı, kaza
Adana'da polis aracı, kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© İHA
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Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilin 'sürücüsünün' 9 yaşında olduğu ortaya çıkarken, araçta bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralandı. Yaralananların arasında 1 yaşında bebeğinde bulunduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bir düğün salonunun otoparkında bir kamyon ve otomobil çarpıştı. Gerçekleşen kazada, otomobilin 9 yaşında bir çocuğun 'idaresinde' olduğu belirlendi.
Kazada ehliyetsiz 9 yaşındaki sürücüyle birlikte bulunan 35 yaşındaki O.A. ve 7 yaşındaki E.A. ağır yaralanırken 35 yaşındaki D.A. ve 1 yaşındaki bebek B.A. hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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