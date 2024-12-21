https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/israil-basbakani-netanyahu-savasi-bitirecek-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegim-1091861401.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşı bitirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşı bitirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD basını ile yaptığı röportajda 'Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğini' söyledi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T21:57+0300
2024-12-21T21:57+0300
2024-12-21T21:57+0300
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Yayımlanan röportajda Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğim. Onları Tel Aviv'e 50 mil uzaklıktaki Gazze'de iktidarda bırakmayacağız. Bu olmayacak" dedi.Netanyahu'nun Wall Street Journal ile yaptığı açıklamasında ABD silah ambargosu tehditlerinin 'kendi kendine yoluna gireceğini' ancak işgal etmeseydi İsrail'in meşruiyetini koruyamayacağını söyleyerek Refah'ın işgalini gerekçelendirdi.Netanyahu ayrıca Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın suikastının arkasında ne gördüğünü açıklayarak Nasrallah'ın Hizbullah'ın askeri operasyonlarının komutasını devralmaya başladığını ve 'Kasım Süleymani'nin yerini aldığını' söyledi. Netanyahu "İran sadece onu kullanmıyordu, o da İran'ı kullanıyordu'' iddilasında bulundu.Bu hafta başında Donald Trump ile konuştuğunu belirten Netanyahu, 'Trump'la İsrail'in zaferini tamamlama gerekliliğini' görüştüklerini belirtmişti. Netanyahu, "Dün gece tüm bunları dostum, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Çok dostça, sıcak ve önemli bir görüşme yaptık. İsrail'in zaferini tamamlama gerekliliğini görüştük ve rehinelerimizi kurtarmak için yaptığımız çabalar hakkında uzun uzun konuştuk" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumpla-gorustugunu-belirten-netanyahu-ortadoguyu-degistirecegimizi-soyledim-ve-bunu-yapiyoruz-1091574168.html
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ortadoğu, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, hasan nasrallah, kasım süleymani, donald trump, gazze, tel aviv, hamas, hizbullah
ortadoğu, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, hasan nasrallah, kasım süleymani, donald trump, gazze, tel aviv, hamas, hizbullah
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşı bitirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD basını ile yaptığı röportajda 'Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğini' söyledi.
Yayımlanan röportajda Netanyahu, "Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğim. Onları Tel Aviv'e 50 mil uzaklıktaki Gazze'de iktidarda bırakmayacağız. Bu olmayacak" dedi.
Netanyahu'nun Wall Street Journal ile yaptığı açıklamasında ABD silah ambargosu tehditlerinin 'kendi kendine yoluna gireceğini' ancak işgal etmeseydi İsrail'in meşruiyetini koruyamayacağını söyleyerek Refah'ın işgalini gerekçelendirdi.
Netanyahu ayrıca Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın suikastının arkasında ne gördüğünü açıklayarak Nasrallah'ın Hizbullah'ın askeri operasyonlarının komutasını devralmaya başladığını ve 'Kasım Süleymani'nin yerini aldığını' söyledi.
Netanyahu "İran sadece onu kullanmıyordu, o da İran'ı kullanıyordu'' iddilasında bulundu.
Bu hafta başında Donald Trump ile konuştuğunu belirten Netanyahu, 'Trump'la İsrail'in zaferini tamamlama gerekliliğini' görüştüklerini belirtmişti.
Netanyahu, "Dün gece tüm bunları dostum, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Çok dostça, sıcak ve önemli bir görüşme yaptık. İsrail'in zaferini tamamlama gerekliliğini görüştük ve rehinelerimizi kurtarmak için yaptığımız çabalar hakkında uzun uzun konuştuk" demişti.