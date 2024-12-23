https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/narin-guran-cinayeti-davasinda-yeni-gelisme--aile-toplantisi-goruntuleri-ulusal-kriminal-buroya-1091929999.html

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 'Aile toplantısı' görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: 'Aile toplantısı' görüntüleri Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayetinde dava dosyasında yer alan 'aile bireylerinin toplantı görüntüsü' incelenmek üzere Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T16:03+0300

2024-12-23T16:03+0300

2024-12-23T16:03+0300

türkiye

narin güran

salim güran

nevzat bahtiyar

çocuk cinayeti

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek bilirkişi raporu hazırlanacak.Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.Bilirkişi görüntüleri inceleyecek Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi. Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderdi.Mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi:Diyarbakır Barosu mahkemeye sunmuştuNarin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaşmış, saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. Mahkeme daha önce de Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün, uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/narin-guran-cinayetinde-yeni-goruntu-aile-toplantisi-ortaya-cikti-1090932873.html

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narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar, çocuk cinayeti