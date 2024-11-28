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Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: 'Aile toplantısı' ortaya çıktı
Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: 'Aile toplantısı' ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.Toplantı görüntüleriNarin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaştı.Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı MüdürlüğüWne göndereceği öğrenildi.Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı. Üç gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, 26 Aralık'a ertelenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dilan-polat-ve-engin-polat-ciftinin-vergi-sorusturmasi-tamamlandi-kamuyu-295-milyondan-fazla-zarara-1090930111.html
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diyarbakır, narin güran, enes güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır barosu, salim güran, görüntü
diyarbakır, narin güran, enes güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır barosu, salim güran, görüntü

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: 'Aile toplantısı' ortaya çıktı

15:33 28.11.2024
© İHANarin Güran cinayeti toplantı
Narin Güran cinayeti toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeni deliller ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin Güran cinayetinde dava dosyasına "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" de eklendi.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Toplantı görüntüleri

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaştı.
Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi.
Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı MüdürlüğüWne göndereceği öğrenildi.
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmıştı. Üç gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, 26 Aralık'a ertelenmişti.
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