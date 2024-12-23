https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/muhammed-salah-tarih-yazdi-premier-ligin-rekor-gecesinde-unutulmayacak-9-gollu-mac-1091888336.html
Muhammed Salah tarih yazdı: Premier Lig’in rekor gecesinde unutulmayacak 9 gollü maç Tottenham-Liverpool'dan geldi
Muhammed Salah tarih yazdı: Premier Lig’in rekor gecesinde unutulmayacak 9 gollü maç Tottenham-Liverpool'dan geldi
Sputnik Türkiye
Premier Lig’in 17. haftasında Liverpool, Tottenham deplasmanında gol yağmuruyla galip geldi. 6-3 sonuçlanan mücadelede Muhammed Salah, 2 gol ve 2 asistle... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T08:11+0300
2024-12-23T08:11+0300
2024-12-23T08:11+0300
spor
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thierry henry
premier lig
tottenham
liverpool
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İngiltere Premier Lig’in 17. haftası, futbolseverlerin hafızalarına kazınacak bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Tottenham’ı 6-3’lük skorla mağlup etti.Tam 9 golün atıldığı tarihi maçta Liverpool, etkili oyunuyla galibiyeti alırken, Tottenham kendi sahasında ağır bir yenilgi aldı. Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki mücadele, özellikle Muhammed Salah’ın performansıyla dikkat çekti.Liverpool’un golleri ve yıldız i̇simlerLiverpool’un gollerini şu oyuncular kaydetti:Tottenham ise mücadelede şu isimlerle skor üretti:Muhammed Salah’tan tarihi performansMaçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Muhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti. Salah, toplamda 250 gol katkısına ulaşarak Premier Lig tarihindeki en fazla gol katkısı yapan yabancı oyuncu unvanını elde etti.Bu rekorla Salah, 249 gole katkısı bulunan efsane futbolcu Thierry Henry’yi geride bırakarak zirveye oturdu.Liverpool’un yükselişi devam ediyorBu galibiyetle Liverpool, Premier Lig’deki iddiasını sürdürdü ve şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Tottenham ise üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.Maçın yıldızı: SalahSalah, rekor kırdığı performansıyla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin takdirini kazandı. Sosyal medyada “Tarihi maç, tarihi rekor” yorumları yapılırken, Salah’ın Premier Lig’deki liderliği uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
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muhammed salah, salah, thierry henry, premier lig, tottenham, liverpool
Muhammed Salah tarih yazdı: Premier Lig’in rekor gecesinde unutulmayacak 9 gollü maç Tottenham-Liverpool'dan geldi
Premier Lig’in 17. haftasında Liverpool, Tottenham deplasmanında gol yağmuruyla galip geldi. 6-3 sonuçlanan mücadelede Muhammed Salah, 2 gol ve 2 asistle oynayarak toplamda 250 gol katkısına ulaştı ve Premier Lig tarihine geçti. Salah, Thierry Henry’yi geride bırakarak zirveye yerleşti.
İngiltere Premier Lig’in 17. haftası, futbolseverlerin hafızalarına kazınacak bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Tottenham’ı 6-3’lük skorla mağlup etti.
Tam 9 golün atıldığı tarihi maçta Liverpool, etkili oyunuyla galibiyeti alırken, Tottenham kendi sahasında ağır bir yenilgi aldı. Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki mücadele, özellikle Muhammed Salah’ın performansıyla dikkat çekti.
Liverpool’un golleri ve yıldız i̇simler
Liverpool’un gollerini şu oyuncular kaydetti:
Luis Diaz:
23. ve 86. dakikalar
Alexis Mac Allister:
36. dakika
Dominik Szoboszlai:
45+1. dakika
Muhammed Salah:
54. ve 61. dakikalar
Tottenham ise mücadelede şu isimlerle skor üretti:
James Maddison:
41. dakika
Dejan Kulusevski:
72. dakika
Dominic Solanke:
83. dakika
Muhammed Salah’tan tarihi performans
Maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Muhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti. Salah, toplamda 250 gol katkısına ulaşarak Premier Lig tarihindeki en fazla gol katkısı yapan yabancı oyuncu unvanını elde etti.
Bu rekorla Salah, 249 gole katkısı bulunan efsane futbolcu Thierry Henry’yi geride bırakarak zirveye oturdu.
Liverpool’un yükselişi devam ediyor
Bu galibiyetle Liverpool, Premier Lig’deki iddiasını sürdürdü ve şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Tottenham ise üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Salah, rekor kırdığı performansıyla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin takdirini kazandı. Sosyal medyada “Tarihi maç, tarihi rekor” yorumları yapılırken, Salah’ın Premier Lig’deki liderliği uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.