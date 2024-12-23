Muhammed Salah tarih yazdı: Premier Lig’in rekor gecesinde unutulmayacak 9 gollü maç Tottenham-Liverpool'dan geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/muhammed-salah-tarih-yazdi-premier-ligin-rekor-gecesinde-unutulmayacak-9-gollu-mac-1091888336.html
Muhammed Salah tarih yazdı: Premier Lig’in rekor gecesinde unutulmayacak 9 gollü maç Tottenham-Liverpool'dan geldi
Muhammed Salah tarih yazdı: Premier Lig’in rekor gecesinde unutulmayacak 9 gollü maç Tottenham-Liverpool'dan geldi
Sputnik Türkiye
Premier Lig’in 17. haftasında Liverpool, Tottenham deplasmanında gol yağmuruyla galip geldi. 6-3 sonuçlanan mücadelede Muhammed Salah, 2 gol ve 2 asistle... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T08:11+0300
2024-12-23T08:11+0300
spor
muhammed salah
salah
thierry henry
premier lig
tottenham
liverpool
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103925/30/1039253014_0:12:1394:796_1920x0_80_0_0_dc12b2f7f51d426c7835d1ad1f985269.jpg
İngiltere Premier Lig’in 17. haftası, futbolseverlerin hafızalarına kazınacak bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Tottenham’ı 6-3’lük skorla mağlup etti.Tam 9 golün atıldığı tarihi maçta Liverpool, etkili oyunuyla galibiyeti alırken, Tottenham kendi sahasında ağır bir yenilgi aldı. Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki mücadele, özellikle Muhammed Salah’ın performansıyla dikkat çekti.Liverpool’un golleri ve yıldız i̇simlerLiverpool’un gollerini şu oyuncular kaydetti:Tottenham ise mücadelede şu isimlerle skor üretti:Muhammed Salah’tan tarihi performansMaçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Muhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti. Salah, toplamda 250 gol katkısına ulaşarak Premier Lig tarihindeki en fazla gol katkısı yapan yabancı oyuncu unvanını elde etti.Bu rekorla Salah, 249 gole katkısı bulunan efsane futbolcu Thierry Henry’yi geride bırakarak zirveye oturdu.Liverpool’un yükselişi devam ediyorBu galibiyetle Liverpool, Premier Lig’deki iddiasını sürdürdü ve şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Tottenham ise üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.Maçın yıldızı: SalahSalah, rekor kırdığı performansıyla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin takdirini kazandı. Sosyal medyada “Tarihi maç, tarihi rekor” yorumları yapılırken, Salah’ın Premier Lig’deki liderliği uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/masterchef-turkiye-2024te-finale-dogru-heyecan-zirvede-ilk-prestijli-ceket-sahibini-buldu-1091887843.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103925/30/1039253014_0:0:1062:796_1920x0_80_0_0_ff009fae6ad0e0cdb5acce81815f6f97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muhammed salah, salah, thierry henry, premier lig, tottenham, liverpool
muhammed salah, salah, thierry henry, premier lig, tottenham, liverpool

Muhammed Salah tarih yazdı: Premier Lig’in rekor gecesinde unutulmayacak 9 gollü maç Tottenham-Liverpool'dan geldi

08:11 23.12.2024
© AP PhotoMuhammed Salah
Muhammed Salah - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AP Photo
Abone ol
Premier Lig’in 17. haftasında Liverpool, Tottenham deplasmanında gol yağmuruyla galip geldi. 6-3 sonuçlanan mücadelede Muhammed Salah, 2 gol ve 2 asistle oynayarak toplamda 250 gol katkısına ulaştı ve Premier Lig tarihine geçti. Salah, Thierry Henry’yi geride bırakarak zirveye yerleşti.
İngiltere Premier Lig’in 17. haftası, futbolseverlerin hafızalarına kazınacak bir mücadeleye sahne oldu. Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Tottenham’ı 6-3’lük skorla mağlup etti.
Tam 9 golün atıldığı tarihi maçta Liverpool, etkili oyunuyla galibiyeti alırken, Tottenham kendi sahasında ağır bir yenilgi aldı. Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki mücadele, özellikle Muhammed Salah’ın performansıyla dikkat çekti.

Liverpool’un golleri ve yıldız i̇simler

Liverpool’un gollerini şu oyuncular kaydetti:
Luis Diaz: 23. ve 86. dakikalar
Alexis Mac Allister: 36. dakika
Dominik Szoboszlai: 45+1. dakika
Muhammed Salah: 54. ve 61. dakikalar
Tottenham ise mücadelede şu isimlerle skor üretti:
James Maddison: 41. dakika
Dejan Kulusevski: 72. dakika
Dominic Solanke: 83. dakika

Muhammed Salah’tan tarihi performans

Maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Muhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti. Salah, toplamda 250 gol katkısına ulaşarak Premier Lig tarihindeki en fazla gol katkısı yapan yabancı oyuncu unvanını elde etti.
Bu rekorla Salah, 249 gole katkısı bulunan efsane futbolcu Thierry Henry’yi geride bırakarak zirveye oturdu.

Liverpool’un yükselişi devam ediyor

Bu galibiyetle Liverpool, Premier Lig’deki iddiasını sürdürdü ve şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Tottenham ise üst üste kötü sonuçlar alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Maçın yıldızı: Salah

Salah, rekor kırdığı performansıyla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin takdirini kazandı. Sosyal medyada “Tarihi maç, tarihi rekor” yorumları yapılırken, Salah’ın Premier Lig’deki liderliği uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.
MasterChef - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
YAŞAM
MasterChef Türkiye 2024’te finale doğru heyecan zirvede: İlk prestijli ceket sahibini buldu
08:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала