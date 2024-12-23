https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/moskovada-rus-turk-toplantisi-suriyenin-toprak-butunlugunun-onemi-vurgulandi-1091931971.html
Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı
Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı
Sputnik Türkiye
Suriye'de 8 Aralık'ta başlayan yeni dönemde devlet kurumlarının ve altyapının yeniden inşa süreci devam ederken Rus ve Türk yetkililer ülkedeki son durumu... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T16:20+0300
2024-12-23T16:20+0300
2024-12-23T16:20+0300
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türkiye
mihail bogdanov
tanju bilgiç
suriye
astana
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bogdanov ve Bilgiç, Türk tarafının talebi üzerine yapılan toplantıda, Suriye ve etrafındaki durumla ilgili derinlemesine görüş alışverişi gerçekleştirdi.Taraflar, Suriye'nin birlik, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının önemini vurgularken bu süreçte Astana formatı kapsamında esas alınan ilkelere uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/lukasenko-avrupanin-kapilari-yakinda-rusya-ve-belarusa-acilacak-1091927828.html
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türkiye, mihail bogdanov, tanju bilgiç, suriye, astana, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, türkiye'nin moskova büyükelçiliği
türkiye, mihail bogdanov, tanju bilgiç, suriye, astana, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, türkiye'nin moskova büyükelçiliği
Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı
Suriye'de 8 Aralık'ta başlayan yeni dönemde devlet kurumlarının ve altyapının yeniden inşa süreci devam ederken Rus ve Türk yetkililer ülkedeki son durumu istişare etti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bogdanov ve Bilgiç, Türk tarafının talebi üzerine yapılan toplantıda, Suriye ve etrafındaki durumla ilgili derinlemesine görüş alışverişi gerçekleştirdi.
Taraflar, Suriye'nin birlik, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının önemini vurgularken bu süreçte Astana formatı kapsamında esas alınan ilkelere uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.