https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/moskovada-rus-turk-toplantisi-suriyenin-toprak-butunlugunun-onemi-vurgulandi-1091931971.html

Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı

Moskova'da Rus-Türk toplantısı: Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı

Sputnik Türkiye

Suriye'de 8 Aralık'ta başlayan yeni dönemde devlet kurumlarının ve altyapının yeniden inşa süreci devam ederken Rus ve Türk yetkililer ülkedeki son durumu... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T16:20+0300

2024-12-23T16:20+0300

2024-12-23T16:20+0300

dünya

türkiye

mihail bogdanov

tanju bilgiç

suriye

astana

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

türkiye'nin moskova büyükelçiliği

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bogdanov ve Bilgiç, Türk tarafının talebi üzerine yapılan toplantıda, Suriye ve etrafındaki durumla ilgili derinlemesine görüş alışverişi gerçekleştirdi.Taraflar, Suriye'nin birlik, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanmasının önemini vurgularken bu süreçte Astana formatı kapsamında esas alınan ilkelere uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/lukasenko-avrupanin-kapilari-yakinda-rusya-ve-belarusa-acilacak-1091927828.html

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türkiye, mihail bogdanov, tanju bilgiç, suriye, astana, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, türkiye'nin moskova büyükelçiliği