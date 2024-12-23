https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/lukasenko-avrupanin-kapilari-yakinda-rusya-ve-belarusa-acilacak-1091927828.html
Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak
Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko, yakın gelecek Rusya ve Belarus'un Ukrayna ve AB ülkeleriyle ilişkilerinin düzeleceği öngörüsünde bulundu. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T15:13+0300
2024-12-23T15:13+0300
2024-12-23T15:13+0300
dünya
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
ab
rusya
aleksandr lukaşenko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088136211_0:0:1211:682_1920x0_80_0_0_9a7912a64b15f9ee5d3aeb47b20fc73c.png
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını belirtti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'le görüşmesi sırasında açıklama yapan Lukaşenko, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretin ardından artık bir husustan emin olduğunu söyledi.Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını öngören Lukaşenko, "Avrupa, Rusya olmadan var olamaz. Biz olmadan var olamaz" ifadelerini kullandı.'Ukrayna da işbirliğine dönecek'Lukaşenko, zamanla Ukrayna'nın da Rusya ve Belarus'la işbirliği yapacağını, ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini de söyledi.Belarus Devlet Başkanı, "Zamanla Kiev'in bizimle çalışacağını düşünüyorum. Hiçbir yere gidemezler, zira sonuçta biz aynı insanlarız. Hayatta her şey olabilir ama onlarla ilişkilerimizi normalleştireceğimizi düşünüyorum" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/alman-ordusundan-aciklama-geldi-nato-ulkeleri-rus-oresnik-fuzesini-durdurabilir-mi-1091911838.html
belarus
birleşik arap emirlikleri (bae)
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088136211_41:0:1040:749_1920x0_80_0_0_92dd3b884a96740e7451f32e57294e1b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, ab, rusya, aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, ab, rusya, aleksandr lukaşenko
Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak
Belarus lideri Lukaşenko, yakın gelecek Rusya ve Belarus'un Ukrayna ve AB ülkeleriyle ilişkilerinin düzeleceği öngörüsünde bulundu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'le görüşmesi sırasında açıklama yapan Lukaşenko, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretin ardından artık bir husustan emin olduğunu söyledi.
Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını öngören Lukaşenko, "Avrupa, Rusya olmadan var olamaz. Biz olmadan var olamaz" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna da işbirliğine dönecek'
Lukaşenko, zamanla Ukrayna'nın da Rusya ve Belarus'la işbirliği yapacağını, ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini de söyledi.
Belarus Devlet Başkanı, "Zamanla Kiev'in bizimle çalışacağını düşünüyorum. Hiçbir yere gidemezler, zira sonuçta biz aynı insanlarız. Hayatta her şey olabilir ama onlarla ilişkilerimizi normalleştireceğimizi düşünüyorum" diye ekledi.