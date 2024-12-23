https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/lukasenko-avrupanin-kapilari-yakinda-rusya-ve-belarusa-acilacak-1091927828.html

Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak

Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko, yakın gelecek Rusya ve Belarus'un Ukrayna ve AB ülkeleriyle ilişkilerinin düzeleceği öngörüsünde bulundu. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T15:13+0300

2024-12-23T15:13+0300

2024-12-23T15:13+0300

dünya

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

belarus

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

ab

rusya

aleksandr lukaşenko

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını belirtti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'le görüşmesi sırasında açıklama yapan Lukaşenko, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretin ardından artık bir husustan emin olduğunu söyledi.Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını öngören Lukaşenko, "Avrupa, Rusya olmadan var olamaz. Biz olmadan var olamaz" ifadelerini kullandı.'Ukrayna da işbirliğine dönecek'Lukaşenko, zamanla Ukrayna'nın da Rusya ve Belarus'la işbirliği yapacağını, ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini de söyledi.Belarus Devlet Başkanı, "Zamanla Kiev'in bizimle çalışacağını düşünüyorum. Hiçbir yere gidemezler, zira sonuçta biz aynı insanlarız. Hayatta her şey olabilir ama onlarla ilişkilerimizi normalleştireceğimizi düşünüyorum" diye ekledi.

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belarus

birleşik arap emirlikleri (bae)

ukrayna

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, ab, rusya, aleksandr lukaşenko