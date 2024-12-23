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Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak
Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko, yakın gelecek Rusya ve Belarus'un Ukrayna ve AB ülkeleriyle ilişkilerinin düzeleceği öngörüsünde bulundu. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını belirtti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'le görüşmesi sırasında açıklama yapan Lukaşenko, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretin ardından artık bir husustan emin olduğunu söyledi.Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını öngören Lukaşenko, "Avrupa, Rusya olmadan var olamaz. Biz olmadan var olamaz" ifadelerini kullandı.'Ukrayna da işbirliğine dönecek'Lukaşenko, zamanla Ukrayna'nın da Rusya ve Belarus'la işbirliği yapacağını, ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini de söyledi.Belarus Devlet Başkanı, "Zamanla Kiev'in bizimle çalışacağını düşünüyorum. Hiçbir yere gidemezler, zira sonuçta biz aynı insanlarız. Hayatta her şey olabilir ama onlarla ilişkilerimizi normalleştireceğimizi düşünüyorum" diye ekledi.
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus, birleşik arap emirlikleri (bae), ukrayna, ab, rusya, aleksandr lukaşenko

Lukaşenko: Avrupa'nın kapıları yakında Rusya ve Belarus'a açılacak

15:13 23.12.2024
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
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Belarus lideri Lukaşenko, yakın gelecek Rusya ve Belarus'un Ukrayna ve AB ülkeleriyle ilişkilerinin düzeleceği öngörüsünde bulundu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'le görüşmesi sırasında açıklama yapan Lukaşenko, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretin ardından artık bir husustan emin olduğunu söyledi.

Avrupa'nın kapılarının yakında Rusya ve Belarus'a açılacağını öngören Lukaşenko, "Avrupa, Rusya olmadan var olamaz. Biz olmadan var olamaz" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna da işbirliğine dönecek'

Lukaşenko, zamanla Ukrayna'nın da Rusya ve Belarus'la işbirliği yapacağını, ilişkilerin normalleşmesi gerektiğini de söyledi.

Belarus Devlet Başkanı, "Zamanla Kiev'in bizimle çalışacağını düşünüyorum. Hiçbir yere gidemezler, zira sonuçta biz aynı insanlarız. Hayatta her şey olabilir ama onlarla ilişkilerimizi normalleştireceğimizi düşünüyorum" diye ekledi.
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