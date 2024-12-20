https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ispanyada-bir-cinayetin-tesadufen-harita-uygulamasinda-kaydedildigi-ortaya-cikti--1091781753.html

İspanya'da bir cinayetin tesadüfen harita uygulamasında kaydedildiği ortaya çıktı

İspanya'da bir cinayetin tesadüfen harita uygulamasında kaydedildiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İspanya'da yaşanan bir cinayette 33 yaşındaki bir adamın cesedinin arabaya koyulurken Google Haritalar uygulamasında tesadüfen kaydedildiği ortaya çıktı. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T10:36+0300

2024-12-20T10:36+0300

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İspanya’da Soria eyaletine bağlı Tajueco kasabasında, bir yıl önce kaybolan 33 yaşındaki bir adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Parçalanmış haldeki ceset kalıntıları geçen hafta bir mezarlıkta bulundu. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma sırasında haritalar incelenirken cesedin araba bagajına koyulduğu Google Haritalar uygulamasında kaydedildiği görüldü. Google’ın sokak görüntülerini kaydeden aracı, 15 yıl sonra ilk kez Tajueco kasabasına gitmiş ve bu sırada bir kişinin büyük beyaz bir torbayı aracının bagajına yüklediği anı kaydetmişti. Kurban, El País gazetesine göre, 33 yaşındaki Kübalı bir erkekti. Ekim 2023’te kaybolduğu bildirilen adamın yakınları, onun telefonundan gelen şüpheli mesajlar üzerine polise başvurmuştu. Mesajlarda, kurbanın bir kadınla tanıştığı, İspanya’dan ayrılacağı ve telefonunu atacağı yazıyordu. İki kişi tutuklandıPolis, olayla ilgili olarak kurbanın partneri olduğu iddia edilen bir kadın ile kadının eski erkek arkadaşını gözaltına aldı. 12 Kasım 2024’te gerçekleşen tutuklamaların ardından, şüpheliler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.Aramalar sırasında, bu ayın başında kurbana ait olduğu düşünülen ve ciddi şekilde çürümüş bir gövde mezarlıkta bulundu. Adli tıp incelemeleri devam ediyor.

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