https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/meteoroloji-ve-afaddan-saatli-uyari-29-il-icin-alarm-kuvvetli-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1091929920.html

Meteoroloji ve AFAD'dan 'saatli' uyarı: 29 il için alarm, kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji ve AFAD'dan 'saatli' uyarı: 29 il için alarm, kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, 29 il için uyarıda bulundu. İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Isparta... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T16:15+0300

2024-12-23T16:15+0300

2024-12-23T16:16+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde yarın başlayacak sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da 29 kent için uyarı geldi. İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın, İzmir’in iç kesimleri ve Manisa’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek. Yağışların gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulundu.Isparta ve Konya i̇çin kar alarmıYarın öğleden sonra, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında yoğun yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde sağanak yağışın yanı sıra yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Özellikle Isparta’nın doğusu ile Konya’nın yüksek kesimlerinde karın yoğun olması tahmin ediliyor.Fırtına etkisini gösterecekMeteoroloji, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi, yarın ise Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına riski bulunuyor. Çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçmaları ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir alınması istendi.Antalya ve Muğla’da aşırı yağış uyarısıAntalya genelinde yarın başlayacak gök gürültülü sağanak, batı ve merkez ilçelerde sabah saatlerinden itibaren, doğu ilçelerde ise öğleden sonra etkili olacak. Özellikle Kaş, Demre, Finike, Manavgat, Alanya gibi ilçelerde yağışlar şiddetli, yer yer aşırı olacak.Yağışların, Konya-Antalya karayolu üzerindeki Alacabel Geçidi gibi yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak görülmesi bekleniyor.Muğla’da ise sabah saatlerinde başlayacak şiddetli sağanak, çarşamba öğle saatlerine kadar devam edecek. Vatandaşlar ani sel, hortum, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi risklere karşı dikkatli olmaya çağrıldı.Olumsuzluklara karşı tedbir çağrısıMeteoroloji, beklenen kuvvetli yağış ve rüzgarların neden olabileceği şu risklere dikkat çekti:Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illerKuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için "turuncu", kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Burdur, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/erbain-sogugu-etkisini-gosterecek-uzman-isim-istanbula-kar-yagisi-icin-tarihi-acikladi-1091895894.html

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