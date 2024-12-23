https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/maliye-bakanligi-sosyete-pazarlarini-takibe-aldi-tek-tek-inceleniyor-1091898180.html

Maliye Bakanlığı, 'sosyete pazarlarını' takibe aldı: Tek tek inceleniyor

Maliye Bakanlığı, 'sosyete pazarlarını' takibe aldı: Tek tek inceleniyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 'sosyete pazarlarını' takibe aldı. İlk denetimler başladı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T11:39+0300

2024-12-23T11:39+0300

2024-12-23T11:39+0300

ekonomi

maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı

maliye bakanlığı

hazine

mehmet şimşek

pazar yeri

sosyete pazarı

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Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli semtlerde kurulan 'sosyete pazarları', Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın takibine alındı. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu pazarlarda denetimlere başladı. Sosyete pazarlarındaki kayıt dışı satış yapanlar tek tek tespit ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektör ve firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda saha denetimlerini artıran Başkanlık, organize sanayi bölgeleri (OSB) ile meyve, sebze ve balık hallerindeki ürün ve mal trafiğine odaklandı.'Sosyete pazarları' mercek altında: Mükellef bile değillerÖte yandan Başkanlık, ülke genelinde sosyete pazarları olarak bilinen satış noktalarına yönelik de denetim gerçekleştiriyor.Denetimler, ilk olarak Ankara Defterdarlığınca başkentte başladı. Kentte Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Sincan ilçelerindeki popüler sosyete pazarları ile çarşılar denetlendi. Bu pazar ve çarşılara yönelik denetimlerde, mükellef dahi olmadan kayıt dışı satış yapanlar, belge düzenlemeyenler, kira ödemelerini bankalar üzerinden yapmayanlar ile kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik tespitte bulunuldu.Sosyete pazarı denetimleri, Ankara'nın ardından diğer illerde de gerçekleştirilecek.Belge ve beyanlar karşılaştırılacakGelir İdaresi, aralık ayının ilk 15 günlük döneminde OSB'ler ile meyve, sebze ve balık halleri giriş ve çıkışlarında emtia sevkiyatı yapan mükellefleri de ülke genelinde eş zamanlı denetledi. Denetimlerde, sevkiyat yapan ticari araçlarda bulunan mallara ilişkin belgeler kontrol edildi. Bu araçlarda bulunması gereken taşıma ve sevk irsaliyesi ile irsaliyeli fatura gibi belgelerin düzenlenip düzenlenmediğine bakıldı.Mal sevkiyatları için düzenlenen belgeler, daha sonra mükelleflerin beyanlarıyla karşılaştırılacak.Başkanlık, 15 gün içinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 68 bin 975 mükellefi denetledi. Denetimlerde yüzlerce mükellefin tamamen kayıt dışı çalıştığı, çok sayıda işçinin sigorta kaydı olmadığı tespit edildi. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar hakkındaki tutanaklar, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildi."Saha denetimleri aralıksız devam edecek"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığının saha denetimlerine aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

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maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı, maliye bakanlığı, hazine, mehmet şimşek, pazar yeri, sosyete pazarı