https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/yeni-donem-icin-son-2-hafta-turkiyede-kredi-karti-kullanimi-degisiyor-kredi-karti-limitleri-nasil-1091570116.html

Yeni dönem için son 2 hafta, Türkiye’de kredi kartı kullanımı değişiyor: Kredi kartı limitleri nasıl etkilenecek?

Yeni dönem için son 2 hafta, Türkiye’de kredi kartı kullanımı değişiyor: Kredi kartı limitleri nasıl etkilenecek?

Sputnik Türkiye

Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı limitlerine düzenleme geliyor. 2024’te başlayacak uygulama ile limitler, müşterilerin aylık gelirine göre 2... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T08:26+0300

2024-12-16T08:26+0300

2024-12-16T08:30+0300

ekonomi

sgk

orta vadeli program (ovp)

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

kredi kartı

kredi kartı limiti

banka

banka hesabı

banka kartı

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Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında yeni bir adım atılıyor. 2024 yılı itibarıyla kredi kartı limitleri, müşterilerin aylık gelirleriyle orantılı hale getirilecek. Bankalar, müşterilerin gelir bilgilerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri tabanından anlık erişim sağlayacak.Düzenleme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) parasal sıkılaşma politikaları çerçevesinde atılan yeni bir adım olarak dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin kredi kullanımlarında gelir bazlı bir denetim mekanizması oluşturacağını belirtmişti.Kredi kartı limitleri 2 ile 4 kat arasında olacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni talimatına göre, kredi kartı limitleri müşterilerin gelirlerinin 2 ila 4 katı arasında olacak.BDDK raporu: Kart limitleri dünya genelinde yüksekBDDK'nın son raporuna göre, Türkiye’de her iki kredi kartı kullanıcısından birinin kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde. Bu durum, Türkiye’yi kredi kartı limitleri açısından dünya genelinde öne çıkarıyor. Ancak uzmanlar, gelirle uyumlu olmayan yüksek limitlerin harcama kontrolünü zorlaştırdığını belirtiyor.Gelir tabanlı düzenlemenin i̇lk sinyali ovp’de verilmiştiOrta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2025-2027 yıllarını kapsayan plan, kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesini içeriyordu. Yeni düzenleme, OVP’de öngörülen hedeflerin bir parçası olarak hayata geçirilecek.Kredi kartı limitlerinde yeni sistem nasıl i̇şleyecek?Yeni düzenlemeyle, bankaların kredi kartı limitlerini belirleme süreçlerinde SGK veri tabanından anlık gelir bilgisi görüntüleme yetkisi olacak.Neden böyle bir düzenleme yapılıyor?Yüksek enflasyon ve gelirle orantısız kredi kullanımı, düzenlemenin arkasındaki temel nedenler olarak öne çıkıyor.Mevcut durum: Limitler yüksek, harcama kolayŞu anki sistemde, bankalar müşterilere aylık gelirlerinin 15 ila 20 katına kadar limit tanımlayabiliyor. Bu esnek limitler, bireylerin harcama kapasitelerini artırsa da ödeme güçlüklerini beraberinde getiriyor.Uzman görüşü: Ekonomi ve harcama kontrolü i̇çin önemliEkonomi uzmanları, bu düzenlemenin bireysel borçlanmayı kontrol altına almak için önemli bir adım olduğunu ifade ediyor. Ancak uygulamanın başarılı olabilmesi için bankalar, tüketiciler ve devlet arasında şeffaf ve uyumlu bir koordinasyonun şart olduğunu belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/asgari-ucrette-ikinci-toplanti-bugun-masada-konusulan-son-rakamlar-ne-1091569771.html

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