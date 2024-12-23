https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kopegi-kurtarmak-icin-bir-an-tereddut-etmedi-buz-gibi-suya-girdi-1091912564.html
Köpeği kurtarmak için bir an tereddüt etmedi: Buz gibi suya girdi
Köpeği kurtarmak için bir an tereddüt etmedi: Buz gibi suya girdi
Sputnik Türkiye
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeği kurtarmak isteyen itfaiyeci buz gibi suyun içine girmekte bir an bile tereddüt etmedi. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T13:34+0300
2024-12-23T13:34+0300
2024-12-23T13:34+0300
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Yeşilırmak Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kalan köpeği kurtarmak isteyen itfaiyeci, soğuk havaya ve buz gibi suya aldırmadan nehre girerek köpeği kurtardı. Bir an bile tereddüt etmediAmasya'da Yeşilırmak Nehri'nin ortasındaki adacıkta bir köpek mahsur kaldı. Havlayan köpeği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Taşova itfaiyesi ekibi olay yerine ulaştı. Ekipten Murat Şen, soğuk havaya rağmen hiç tereddüt etmeden paçalarını sıvayarak buz gibi suya girdi. Köpeğin mahsur kaldığı noktaya yalın ayak ilerlemeye çalışan Şen, hayvanın suda yüzüp kıyıya çıkmasını sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/minik-kahramanlar-is-basinda-babalari-donmak-uzere-olan-kopegi-kurtardi-cocuklar-moral-verip-1091776545.html
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yeşilırmak nehri, amasya, köpek, itfaiye, itfaiye ekipleri
yeşilırmak nehri, amasya, köpek, itfaiye, itfaiye ekipleri
Köpeği kurtarmak için bir an tereddüt etmedi: Buz gibi suya girdi
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeği kurtarmak isteyen itfaiyeci buz gibi suyun içine girmekte bir an bile tereddüt etmedi.
Yeşilırmak Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kalan köpeği kurtarmak isteyen itfaiyeci, soğuk havaya ve buz gibi suya aldırmadan nehre girerek köpeği kurtardı.
Bir an bile tereddüt etmedi
Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin ortasındaki adacıkta bir köpek mahsur kaldı. Havlayan köpeği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Taşova itfaiyesi ekibi olay yerine ulaştı. Ekipten Murat Şen, soğuk havaya rağmen hiç tereddüt etmeden paçalarını sıvayarak buz gibi suya girdi. Köpeğin mahsur kaldığı noktaya yalın ayak ilerlemeye çalışan Şen, hayvanın suda yüzüp kıyıya çıkmasını sağladı.