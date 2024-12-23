https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kim-milyoner-olmak-isterde-tarihi-an-ece-su-urker-1-milyonluk-soruyu-actirdi-1091887440.html
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Ece Su Ürker 1 milyonluk soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Ece Su Ürker 1 milyonluk soruyu açtırdı
Sputnik Türkiye
Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında uzun bir aradan sonra 1 milyon TL’lik soru açıldı. Ece Su Ürker, 11 soruyu başarıyla geçerek... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T07:55+0300
2024-12-23T07:55+0300
2024-12-23T07:55+0300
yaşam
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“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının heyecan dolu yeni bölümünde uzun süredir beklenen 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Yarışmanın başarılı ismi Ece Su Ürker, ilk 11 soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödülün kapısını araladı.500 bin TL’lik soruda kritik kararYarışmanın 500 bin TL değerindeki sorusu, Osmanlı padişahlarıyla ilgiliydi. “Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?” sorusunu yanıtlayan Ürker, riske girerek “B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu” cevabını verdi ve doğru yanıtla 1 milyonluk soruya ulaştı.1 milyonluk soru: 16 türk devleti arasında hangisi yok?Ece Su Ürker’in karşısına gelen 1 milyon TL’lik soru ise şu oldu:“Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye’yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?”Sorunun yanıtları şu şıklardan oluşuyordu:Yarışmacının şaşırtan kararıEce Su Ürker, 1 milyonluk soruya geldiğinde çekilme kararı alarak herkesi şaşırttı. Yarışmacı, devam etmesi durumunda “B: Batı Hun İmparatorluğu” yanıtını vereceğini açıkladı. Ancak doğru cevap “A: Anadolu Selçuklu Devleti” idi. Bu kararıyla Ürker, yarışmadan 500 bin TL ile ayrıldı.Yarışma gündem olduEce Su Ürker’in kararı ve 1 milyonluk soru sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, hem yarışmacının performansını hem de doğru cevabı tartıştı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı forsu üzerindeki 16 Türk devleti konusunun yarışma tarihine geçecek bir soru olduğu yorumları yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/dunyaca-unlu-rapci-kanli-pusu-ile-olduruldu-katil-suikastin-videosunu-cekip-sosyal-medyada-paylasti-1091887022.html
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kim milyoner olmak ister, 1 milyonluk soru, oktay kaynarca sunuculuğunda kim milyoner olmak ister, cumhurbaşkanlığı forsu, 16 türk devleti, osmanlı padişahları, ece su ürker, batı hun imparatorluğu, kim milyoner olmak ister büyük ödül, 500 bin tl soru
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an: Ece Su Ürker 1 milyonluk soruyu açtırdı
Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında uzun bir aradan sonra 1 milyon TL’lik soru açıldı. Ece Su Ürker, 11 soruyu başarıyla geçerek 1 milyonluk soruya ulaştı. Ancak yarışmacı riske girmek yerine çekilme kararı alarak yarışmadan 500 bin TL ile ayrıldı.
“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının heyecan dolu yeni bölümünde uzun süredir beklenen 1 milyon TL değerindeki soru açıldı. Yarışmanın başarılı ismi Ece Su Ürker, ilk 11 soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödülün kapısını araladı.
500 bin TL’lik soruda kritik karar
Yarışmanın 500 bin TL değerindeki sorusu, Osmanlı padişahlarıyla ilgiliydi. “Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?” sorusunu yanıtlayan Ürker, riske girerek “B: Yakup Kadri Karaosmanoğlu” cevabını verdi ve doğru yanıtla 1 milyonluk soruya ulaştı.
1 milyonluk soru: 16 türk devleti arasında hangisi yok?
Ece Su Ürker’in karşısına gelen 1 milyon TL’lik soru ise şu oldu:
“Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında Türkiye’yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?”
Sorunun yanıtları şu şıklardan oluşuyordu:
A: Anadolu Selçuklu Devleti B: Batı Hun İmparatorluğu C: Büyük Hun İmparatorluğu
Yarışmacının şaşırtan kararı
Ece Su Ürker, 1 milyonluk soruya geldiğinde çekilme kararı alarak herkesi şaşırttı. Yarışmacı, devam etmesi durumunda “B: Batı Hun İmparatorluğu” yanıtını vereceğini açıkladı. Ancak doğru cevap “A: Anadolu Selçuklu Devleti” idi. Bu kararıyla Ürker, yarışmadan 500 bin TL ile ayrıldı.
Ece Su Ürker’in kararı ve 1 milyonluk soru sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, hem yarışmacının performansını hem de doğru cevabı tartıştı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı forsu üzerindeki 16 Türk devleti konusunun yarışma tarihine geçecek bir soru olduğu yorumları yapıldı.