https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bilal-erdogandan-fatih-altayliya-ahlaksiz-adam-yaniti-askerlerin-postallarini-yaliyordu-1088049241.html

Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya 'Ahlaksız adam' yanıtı: 'Askerlerin postallarını yalıyordu'

Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya 'Ahlaksız adam' yanıtı: 'Askerlerin postallarını yalıyordu'

Sputnik Türkiye

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T22:06+0300

2024-09-15T22:06+0300

2024-09-15T22:11+0300

politika

bilal erdoğan

ak parti

gençlik

teknofest

recep tayyip erdoğan

fatih altaylı

gazeteci

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İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda konuşan Bilal Erdoğan Fatih Altaylı'ya sert sözlerde bulundu.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı hakkında eleştirilerde bulunan Bilal Erdoğan ''AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu, müreffehti, daha adildi, daha böyleydi, daha şöyleydi. 20 yıldır mahvolduk' deniliyor. Dünya tarihinin görmediği bir ihanettir bu. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor. Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, kendi kararlarını veren ülke. Dünya çapında iddia sahibi ülke" dedi.'Başörtülü kızlarımıza 'hayat kadını' küfrü'Bu adamların izlenmesini içinde bir yara olarak gören Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı'nın başörtülü kadınlara hayat kadını benzetmesi yaptığını belirterek şunları söyledi: 'Ekmek elden su gölden yaşamak en güzel hayat mı?'Çalışma saatleri konusundaki bir gencin sorusuna cevap veren Bilal Erdoğan şunlara değindi:'EYT büyük bir felaketti'Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda konuşan Bilal Erdoğan bunun bir hata olduğunu 42-45 yaşında emekli olanların maaşını gençlerin ödeyeceğini belirterek şöyle konuştu:'Amerika, sosyal devlet anlayışının olmadığı bir ülke'10 yıl Amerika'da, 5 yıl da İtalya'da yaşadığını belirten Bilal Erdoğan "Başka ülkeleri bilme fırsatım oldu, çünkü başka üniversiteler ile iş birlikleri yapıyoruz. Yemek dahil aylık yurt ücreti 855 lira. Yemek de dahil. Bizde üniversitemizde yemek ihalesi yapıyoruz. En düşük fiyatla yapmaya çalışıyoruz. Bir öğün yemek için 160 liraya teklif almışız, duyanlar 'Çok iyi' dedi. Bir yemek 160 olduğunda 30 gün birer gün yeseniz 4 bin 800 lira. Kahvaltı yok. Bunun üzerine kahvaltıyı koy 5-6 bin lira olur. Devlet 855 lira aylık yurt hizmeti sunuyor, yemek dahil. Amerika, sosyal devlet anlayışının olmadığı bir ülke. Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da devlet öğrencilere kredi imkanı veriyor. Bizde burs var, kredi var" dedi.'Dünya liderinin oğlu olmak nasıl bir duygu?'Bir gencin 'Dünya liderinin olmak nasıl bir duygu?' sorusuna yanıt veren Bilal Erdoğan:'Türkiye'deki mültecilerin suç oranı vatandaşlarımızdan daha az'Türkiye'de yaşayan mültecilerin suç oranlarının Türk vatandaşlarından daha az olduğunu açıklayan Bilal Erdoğan şunlara değindi:

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bilal erdoğan, ak parti, gençlik, teknofest, recep tayyip erdoğan, fatih altaylı, gazeteci