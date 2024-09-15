https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bilal-erdogandan-fatih-altayliya-ahlaksiz-adam-yaniti-askerlerin-postallarini-yaliyordu-1088049241.html
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya 'Ahlaksız adam' yanıtı: 'Askerlerin postallarını yalıyordu'
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya 'Ahlaksız adam' yanıtı: 'Askerlerin postallarını yalıyordu'
Sputnik Türkiye
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T22:06+0300
2024-09-15T22:06+0300
2024-09-15T22:11+0300
politika
bilal erdoğan
ak parti
gençlik
teknofest
recep tayyip erdoğan
fatih altaylı
gazeteci
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İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda konuşan Bilal Erdoğan Fatih Altaylı'ya sert sözlerde bulundu.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı hakkında eleştirilerde bulunan Bilal Erdoğan ''AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu, müreffehti, daha adildi, daha böyleydi, daha şöyleydi. 20 yıldır mahvolduk' deniliyor. Dünya tarihinin görmediği bir ihanettir bu. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor. Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, kendi kararlarını veren ülke. Dünya çapında iddia sahibi ülke" dedi.'Başörtülü kızlarımıza 'hayat kadını' küfrü'Bu adamların izlenmesini içinde bir yara olarak gören Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı'nın başörtülü kadınlara hayat kadını benzetmesi yaptığını belirterek şunları söyledi: 'Ekmek elden su gölden yaşamak en güzel hayat mı?'Çalışma saatleri konusundaki bir gencin sorusuna cevap veren Bilal Erdoğan şunlara değindi:'EYT büyük bir felaketti'Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda konuşan Bilal Erdoğan bunun bir hata olduğunu 42-45 yaşında emekli olanların maaşını gençlerin ödeyeceğini belirterek şöyle konuştu:'Amerika, sosyal devlet anlayışının olmadığı bir ülke'10 yıl Amerika'da, 5 yıl da İtalya'da yaşadığını belirten Bilal Erdoğan "Başka ülkeleri bilme fırsatım oldu, çünkü başka üniversiteler ile iş birlikleri yapıyoruz. Yemek dahil aylık yurt ücreti 855 lira. Yemek de dahil. Bizde üniversitemizde yemek ihalesi yapıyoruz. En düşük fiyatla yapmaya çalışıyoruz. Bir öğün yemek için 160 liraya teklif almışız, duyanlar 'Çok iyi' dedi. Bir yemek 160 olduğunda 30 gün birer gün yeseniz 4 bin 800 lira. Kahvaltı yok. Bunun üzerine kahvaltıyı koy 5-6 bin lira olur. Devlet 855 lira aylık yurt hizmeti sunuyor, yemek dahil. Amerika, sosyal devlet anlayışının olmadığı bir ülke. Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da devlet öğrencilere kredi imkanı veriyor. Bizde burs var, kredi var" dedi.'Dünya liderinin oğlu olmak nasıl bir duygu?'Bir gencin 'Dünya liderinin olmak nasıl bir duygu?' sorusuna yanıt veren Bilal Erdoğan:'Türkiye'deki mültecilerin suç oranı vatandaşlarımızdan daha az'Türkiye'de yaşayan mültecilerin suç oranlarının Türk vatandaşlarından daha az olduğunu açıklayan Bilal Erdoğan şunlara değindi:
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bilal erdoğan, ak parti, gençlik, teknofest, recep tayyip erdoğan, fatih altaylı, gazeteci
bilal erdoğan, ak parti, gençlik, teknofest, recep tayyip erdoğan, fatih altaylı, gazeteci
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya 'Ahlaksız adam' yanıtı: 'Askerlerin postallarını yalıyordu'
22:06 15.09.2024 (güncellendi: 22:11 15.09.2024)
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle buluştu. Buluşmada konuşan Erdoğan, Gazeteci Fatih Altaylı'ya sert eleştirilerde bulundu.
İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda konuşan Bilal Erdoğan Fatih Altaylı'ya sert sözlerde bulundu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Gazeteci Fatih Altaylı hakkında eleştirilerde bulunan Bilal Erdoğan ''AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu, müreffehti, daha adildi, daha böyleydi, daha şöyleydi. 20 yıldır mahvolduk' deniliyor. Dünya tarihinin görmediği bir ihanettir bu. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor. Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, kendi kararlarını veren ülke. Dünya çapında iddia sahibi ülke" dedi.
'Başörtülü kızlarımıza 'hayat kadını' küfrü'
Bu adamların izlenmesini içinde bir yara olarak gören Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı'nın başörtülü kadınlara hayat kadını benzetmesi yaptığını belirterek şunları söyledi:
Bu da benim içimde yaram. Bu adamların hala izlendiğini görmek, utanmadan, arlanmadan bizim başörtülü kızlarımıza 'hayat kadını' küfrünü yakıştırmasını yapan adam. Bu Türkiye'nin çok medeni geçinen liberalleri, Türkiye'deki Müslümanların hakları söz konusu olana kadar Tayyip Erdoğan'a destek verdiler. Ne zaman ki başörtüsü, imam hatip mevzusu oldu ayrıldılar. 'AK Parti diktatörlüğe girdi' oldu. İşinize gelince hak hukuk, işinize gelmeyince dindar, mazlum insanların hakkına gelince 'Biz orda yokuz.' İstisnalar var, onları ayrı tutuyorum. Liberallerin vicdanlı istisna olanları var ama Türkiye'deki liberaller, Müslümanları hak mücadelelerinde yalnız bırakmıştır. Türkiye'deki bütün kesimlerin hak mücadelelerini yine Tayyip Erdoğan tek başına vermiştir.
'Ekmek elden su gölden yaşamak en güzel hayat mı?'
Çalışma saatleri konusundaki bir gencin sorusuna cevap veren Bilal Erdoğan şunlara değindi:
Çalışmadan ekmek elden, su gölden yaşamak en güzel hayat mıdır acaba? Bunu bir sorgulayın. Boşa geçen hayat değil, faydalı olan hayat. Çalışılan, üretilen, çevremize, ülkemize bir şeyler katılan hayat yaşamak lazım. İnsanın kendini değerli hissetmesini sağlayan şeyler budur. Dünyanın en zenginleri de eninde sonuna duvara tosluyor. 'Ben hayatımı neyin peşine harcadım' diyor. Bunlar gerçek. Ya sapıtıyorlar ya da hayatlarının anlamsızlığı içinde bunalıma giriyorlar.
'EYT büyük bir felaketti'
Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda konuşan Bilal Erdoğan bunun bir hata olduğunu 42-45 yaşında emekli olanların maaşını gençlerin ödeyeceğini belirterek şöyle konuştu:
EYT'de böyle yaptılar. EYT'nin propagandasını yapanlar gençlere, 'EYT çıksın, bir sürü insan emekli olacak. Onların boşalttığı iş sahalarına gençler girecek' dedi. Oldu mu öyle bir şey? Kandırdılar mı gençleri? Kandırdılar. Gençler EYT'ye karşı bir kamuoyu oluşturmadı. Şu anda sosyal medyada atanamayanlarla ilgili şeyleri düşünün. 'Gençler EYT karşı' diye bir hashtag gördünüz mü? Gençler bunu ıskaladı, gençler burada aldatıldı. Ben de EYT'ye hak kazandım bu arada, karşı olmama rağmen. 42-45 yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşını? Siz ödeyeceksiniz. Çalıştığınız süre boyunca erken emeklilerin maaşını ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük bir felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi. EYT kötüyse, yanlışsa yanlış olduğunu söyleyebilen bir nesil olması lazım. O 43 yaşındaki emekli ölene kadar o maaşı alacak. Daha iyi bir şey düşünelim, yerine alternatif önerelim.
'Amerika, sosyal devlet anlayışının olmadığı bir ülke'
10 yıl Amerika'da, 5 yıl da İtalya'da yaşadığını belirten Bilal Erdoğan "Başka ülkeleri bilme fırsatım oldu, çünkü başka üniversiteler ile iş birlikleri yapıyoruz. Yemek dahil aylık yurt ücreti 855 lira. Yemek de dahil. Bizde üniversitemizde yemek ihalesi yapıyoruz. En düşük fiyatla yapmaya çalışıyoruz. Bir öğün yemek için 160 liraya teklif almışız, duyanlar 'Çok iyi' dedi. Bir yemek 160 olduğunda 30 gün birer gün yeseniz 4 bin 800 lira. Kahvaltı yok. Bunun üzerine kahvaltıyı koy 5-6 bin lira olur. Devlet 855 lira aylık yurt hizmeti sunuyor, yemek dahil. Amerika, sosyal devlet anlayışının olmadığı bir ülke. Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da devlet öğrencilere kredi imkanı veriyor. Bizde burs var, kredi var" dedi.
'Dünya liderinin oğlu olmak nasıl bir duygu?'
Bir gencin 'Dünya liderinin olmak nasıl bir duygu?' sorusuna yanıt veren Bilal Erdoğan:
Zorlukları var. Elbette ki yaşayarak görüyorsunuz. Mesela dünyanın bazı ülkelerinde güçlü liderlerin aileleri ciddi ekonomik nüfus sahibi olurlar, orada bu normal kabul edilebilir diyelim ki. Bizde de şöyle bir şey var. İnsanlar otomatik olarak inanıyor bir şey duyduğunda. 'Şu aşağıdaki orman Bilal Erdoğan'ınmış.' Böyle bir şey duysanız inanır mısınız? En büyük zorluğu bu arkadaşlar. Ben bununla yaşamaya nasıl alıştım peki? 'Kişi kişiyi kendi gibi bilirmiş' demiş büyükler. İnanan arkadaşlar, 'Ben olsaydım benim olurdu. Ben Tayyip Erdoğan'ın oğlu olsaydım orası benim olurdu' gibi düşünüyor olabilir. En büyük zorluğu bence bu. Öbür taraftan başka bir zorluğu da şu; size burada anlatıyorum, kendimce derdim var, yansıtmaya çalışıyorum ama içinizden 1-2 kişiye doğru motivasyon yapabilsem kendimi mutlu hissederim. Türkiye'de lafımın tesiri kısıtlı. 'Bilal Erdoğan bir şey dediğinde bunu söylemesinin bir siyasi tarafı vardır' diye düşünülüyor.
'Türkiye'deki mültecilerin suç oranı vatandaşlarımızdan daha az'
Türkiye'de yaşayan mültecilerin suç oranlarının Türk vatandaşlarından daha az olduğunu açıklayan Bilal Erdoğan şunlara değindi:
Bir ekonomist olarak söylüyorum. Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır. Bunu doğru yönetirsen kazanırsın. Hakkaniyet duygusunu zedelemezsin. Ayrıca suç ile ilişkilendiriyorlar. Çok büyük bir sorumsuzluk ve ahlaksızlık. Kesinlikle Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az. Bir mülteci suç işlemeye nasıl cesaret etsin? Hemen deport edilir, ülkesine gönderilir. Bütün dünyada böyledir. Kayıtsız insanlar suç işlememeye, polisin radarına takılmamaya çalışır çünkü takılırsa geri gönderileceğini ama ısrarla 'Bir yerden bir şey bulalım da bir yerleri karıştıralım. Milleti birbirlerine kırdıralım, bunların gitmesini, dışarıdakilerin gelmemelerini sağlayalım' diye çalışan ahlaksız bir güruh var. Ülkeye zarar verme pahasını biçin bunu yapıyorlar. Siyaset için yapıyorlar, yüzde 1 oylarını 2 yapmak için yapıyorlar.