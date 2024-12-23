https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/istanbulda-gemisi-yan-yatti-konteynerler-denize-dokuldu-bakanlik-aciklama-yapti-1091890105.html
İstanbul'da gemi yan yattı, konteynerler denize döküldü: Bakanlık açıklama yaptı
İstanbul'da gemi yan yattı, konteynerler denize döküldü: Bakanlık açıklama yaptı
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İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemi personelinin tahliye... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T09:16+0300
2024-12-23T09:16+0300
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İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize döküldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti." açıklamasında bulundu.Valilik: Denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştırOlayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “23.12.2024 Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10’u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/dunyaca-unlu-rapci-kanli-pusu-ile-olduruldu-katil-suikastin-videosunu-cekip-sosyal-medyada-paylasti-1091887022.html
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İstanbul'da gemi yan yattı, konteynerler denize döküldü: Bakanlık açıklama yaptı
09:16 23.12.2024 (güncellendi: 10:02 23.12.2024)
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemi personelinin tahliye edildiğini duyurdu.
İstanbul Ambarlı Mardaş Limanı’nda AMNAH isimli konteyner yüklü gemi sabaha karşı yan yattı. Konteynerlerden bazıları denize döküldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti." açıklamasında bulundu.
Valilik: Denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır
Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “23.12.2024 Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Ambarlı Limanında yükleme yapılan Komor Adası bandıralı ANMAH isimli kuru yük gemisi, dengesiz yükleme nedeniyle yan yatmıştır. Gemide görevli 15 mürettebattan 10’u ekipler tarafından kurtarılmış olup, denize atlayan 5 kişi de kendi imkanlarıyla limana çıkmıştır. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi.