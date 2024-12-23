https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/israil-muhalefet-lideri-lapid-netanyahunun-ateskesi-istemedigini-her-seferinde-ayni-numarayi-1091900090.html

İsrail muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'nun ateşkesi istemediğini, her seferinde 'aynı numarayı' yaptığı söyledi

İsrail muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'nun ateşkesi istemediğini, her seferinde 'aynı numarayı' yaptığı söyledi

Sputnik Türkiye

İsrail'in eski Başbakanı ve muhalefetin lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun her ateşkes görüşmesinde müzakerelerin ilerlediği ancak daha sonra Netanyahu'nun ABD... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T12:06+0300

2024-12-23T12:06+0300

2024-12-23T12:06+0300

israil- filistin çatışması

yair lapid

avigdor lieberman

wall street journal

hamas

gazze

israil

ortadoğu

benyamin netanyahu

ateşkes

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/16/1061526530_0:302:2000:1427_1920x0_80_0_0_bebba951e660cb2b14b7379440a54a71.jpg

İsrail'in muhalefetteki Yeş Atid Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakanı Yair Lapid, İsrail radyosuna verdiği demeçte, Netanyahu'nun her ateşkes gelimesi sonrasında yaptığı davranış kalıplarına dikkat çekti. Lapid "Daha önceki tüm zamanlarda yaptığı numarayı yapıyor" diyerek şunları kaydetti:İsrail Dayanıklılık Partisi Genel Başkanı Benny Gantz ve İsrail Beyteinu Partisi lideri Avigdor Lieberman da Lapid gibi Netanyahu eleştirmiş, her ateşkes görüşmelerinin bir noktaya kadar geldiğini ve sonra Netanyahu'nun açıklamalarıyla ateşkesten uzaklaştığını ifade etmişti. Netanyahu, ABD basınına ne demişti?İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken geçen haftalarda ateşkes görüşmeleri dünya basınına yansıdı. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD merkezli basın organı Wall Street Journal'a 20 Aralık'ta röportaj vererek 'Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğini' açıklamıştı. Netanyahu "Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğim. Onları Tel Aviv'e 50 mil uzaklıktaki Gazze'de iktidarda bırakmayacağız. Bu olmayacak" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/israil-basbakani-netanyahu-savasi-bitirecek-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegim-1091861401.html

gazze

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yair lapid, avigdor lieberman, wall street journal, hamas, gazze, israil, ortadoğu, benyamin netanyahu, ateşkes, ateşkes anlaşması