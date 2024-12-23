https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/israil-muhalefet-lideri-lapid-netanyahunun-ateskesi-istemedigini-her-seferinde-ayni-numarayi-1091900090.html
İsrail muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'nun ateşkesi istemediğini, her seferinde 'aynı numarayı' yaptığı söyledi
İsrail muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'nun ateşkesi istemediğini, her seferinde 'aynı numarayı' yaptığı söyledi
Sputnik Türkiye
İsrail'in eski Başbakanı ve muhalefetin lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun her ateşkes görüşmesinde müzakerelerin ilerlediği ancak daha sonra Netanyahu'nun ABD... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T12:06+0300
2024-12-23T12:06+0300
2024-12-23T12:06+0300
israil- filistin çatışması
yair lapid
avigdor lieberman
wall street journal
hamas
gazze
israil
ortadoğu
benyamin netanyahu
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/16/1061526530_0:302:2000:1427_1920x0_80_0_0_bebba951e660cb2b14b7379440a54a71.jpg
İsrail'in muhalefetteki Yeş Atid Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakanı Yair Lapid, İsrail radyosuna verdiği demeçte, Netanyahu'nun her ateşkes gelimesi sonrasında yaptığı davranış kalıplarına dikkat çekti. Lapid "Daha önceki tüm zamanlarda yaptığı numarayı yapıyor" diyerek şunları kaydetti:İsrail Dayanıklılık Partisi Genel Başkanı Benny Gantz ve İsrail Beyteinu Partisi lideri Avigdor Lieberman da Lapid gibi Netanyahu eleştirmiş, her ateşkes görüşmelerinin bir noktaya kadar geldiğini ve sonra Netanyahu'nun açıklamalarıyla ateşkesten uzaklaştığını ifade etmişti. Netanyahu, ABD basınına ne demişti?İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken geçen haftalarda ateşkes görüşmeleri dünya basınına yansıdı. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD merkezli basın organı Wall Street Journal'a 20 Aralık'ta röportaj vererek 'Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğini' açıklamıştı. Netanyahu "Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğim. Onları Tel Aviv'e 50 mil uzaklıktaki Gazze'de iktidarda bırakmayacağız. Bu olmayacak" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/israil-basbakani-netanyahu-savasi-bitirecek-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegim-1091861401.html
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/16/1061526530_0:115:2000:1615_1920x0_80_0_0_7a4445fc774ca3078658d217ba897900.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yair lapid, avigdor lieberman, wall street journal, hamas, gazze, israil, ortadoğu, benyamin netanyahu, ateşkes, ateşkes anlaşması
yair lapid, avigdor lieberman, wall street journal, hamas, gazze, israil, ortadoğu, benyamin netanyahu, ateşkes, ateşkes anlaşması
İsrail muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'nun ateşkesi istemediğini, her seferinde 'aynı numarayı' yaptığı söyledi
İsrail'in eski Başbakanı ve muhalefetin lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun her ateşkes görüşmesinde müzakerelerin ilerlediği ancak daha sonra Netanyahu'nun ABD basına röportaj vererek
İsrail'in muhalefetteki Yeş Atid Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakanı Yair Lapid, İsrail radyosuna verdiği demeçte, Netanyahu'nun her ateşkes gelimesi sonrasında yaptığı davranış kalıplarına dikkat çekti. Lapid "Daha önceki tüm zamanlarda yaptığı numarayı yapıyor" diyerek şunları kaydetti:
"Müzakereler ilerliyor ve mümkün hale geliyor, sonra yabancı medyaya gidip savaşı durdurmayacağını açıklıyor ve Hamas'a onlarla bir anlaşma yapmak için hiçbir neden olmadığını işaret ediyor."
İsrail Dayanıklılık Partisi Genel Başkanı Benny Gantz ve İsrail Beyteinu Partisi lideri Avigdor Lieberman da Lapid gibi Netanyahu eleştirmiş, her ateşkes görüşmelerinin bir noktaya kadar geldiğini ve sonra Netanyahu'nun açıklamalarıyla ateşkesten uzaklaştığını ifade etmişti.
Netanyahu, ABD basınına ne demişti?
İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken geçen haftalarda ateşkes görüşmeleri dünya basınına yansıdı. Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD merkezli basın organı Wall Street Journal'a 20 Aralık'ta röportaj vererek 'Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğini' açıklamıştı.
Netanyahu "Hamas'ı ortadan kaldırmadan savaşı bitirmeyi kabul etmeyeceğim. Onları Tel Aviv'e 50 mil uzaklıktaki Gazze'de iktidarda bırakmayacağız. Bu olmayacak" demişti.