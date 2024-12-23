https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/helikopter-kazasinda-olenler-gozyaslari-icinde-son-yolculuklarina-ugurlandi-1091902010.html
Helikopter kazasında ölenler gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
Helikopter kazasında ölenler gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
Sputnik Türkiye
Muğla'da helikopter kazasında ölen sağlık çalışanlarından üçü Antalya'da düzenlenen törenle uğurlandı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T12:36+0300
2024-12-23T12:36+0300
2024-12-23T12:36+0300
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muğla
mersin
helikopter kazası
sağlık çalışanı
sağlık bakanı
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Muğla'da dün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları törende gözyaşı dökerken, cenazeler Antalya ve Mersin'de toprağa verilecek. Muğla'da gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma sürerken düşen helikopterde hayatını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı. Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.Arkadaşları ve sevenleri uğurladıTamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Törene vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.Muğla'dan memleketi Mersin'e gönderilen Bayram Çiçek'in cenazesinin de Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/muglada-helikopter-kazasi-hastaneye-carpan-bir-helikopter-yakinindaki-bos-alana-dustu-1091866483.html
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türkiye, antalya, muğla, mersin, helikopter kazası, sağlık çalışanı, sağlık bakanı
türkiye, antalya, muğla, mersin, helikopter kazası, sağlık çalışanı, sağlık bakanı
Helikopter kazasında ölenler gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
Muğla'da helikopter kazasında ölen sağlık çalışanlarından üçü Antalya'da düzenlenen törenle uğurlandı.
Muğla'da dün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları törende gözyaşı dökerken, cenazeler Antalya ve Mersin'de toprağa verilecek.
Muğla'da gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma sürerken düşen helikopterde hayatını yitiren sorumlu pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın Antalya'ya getirilen naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkililerce alındı. Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi.
Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.
Arkadaşları ve sevenleri uğurladı
Tamer Gönül'ün cenazesi törenin ardından memleketi İzmit'e gönderildi, Dr. Cengiz Coşkun ve Selçuk Saykal'ın ise Antalya Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Törene vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, kent protokolü ile vatandaşlar katıldı.
Muğla'dan memleketi Mersin'e gönderilen Bayram Çiçek'in cenazesinin de Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.