https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/konserinde-kagit-helvacinin-satis-yapamadigini-fark-eden-haluk-levent-tezgahin-basina-kendi-gecti-1087984404.html

Konserinde kağıt helvacının satış yapamadığını fark eden Haluk Levent tezgahın başına kendi geçti

Konserinde kağıt helvacının satış yapamadığını fark eden Haluk Levent tezgahın başına kendi geçti

Sputnik Türkiye

Haluk Levent, konserinde kağıt helva satıcısının satış yapamadığını fark etti ve tezgahı kafasının üzerine yerleştirdi, satış yaptı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T13:03+0300

2024-09-13T13:03+0300

2024-09-13T13:03+0300

yaşam

haluk levent

şarkıcı

konser

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Haluk Levent, konser verdiği esnada bir kağıt helvacı gördü. Satıcının satış yapamadığını fark eden Levent, önce satıcıya seslendi, sonrasında da tezgahı kendi devraldı.Kağıt helvaların olduğu tepsiyi kafasının üzerine yerleştiren Levent, satış yaparken de seyirciye seslendi.Tüm helvaların satılmasından sonra ünlü şarkıcı satıcının kendisini çağırdı ve kazandığı parayı teslim etti.

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haluk levent, şarkıcı, konser