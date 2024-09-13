https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/konserinde-kagit-helvacinin-satis-yapamadigini-fark-eden-haluk-levent-tezgahin-basina-kendi-gecti-1087984404.html
Konserinde kağıt helvacının satış yapamadığını fark eden Haluk Levent tezgahın başına kendi geçti
Konserinde kağıt helvacının satış yapamadığını fark eden Haluk Levent tezgahın başına kendi geçti
Sputnik Türkiye
Haluk Levent, konserinde kağıt helva satıcısının satış yapamadığını fark etti ve tezgahı kafasının üzerine yerleştirdi, satış yaptı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T13:03+0300
2024-09-13T13:03+0300
2024-09-13T13:03+0300
yaşam
haluk levent
şarkıcı
konser
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Haluk Levent, konser verdiği esnada bir kağıt helvacı gördü. Satıcının satış yapamadığını fark eden Levent, önce satıcıya seslendi, sonrasında da tezgahı kendi devraldı.Kağıt helvaların olduğu tepsiyi kafasının üzerine yerleştiren Levent, satış yaparken de seyirciye seslendi.Tüm helvaların satılmasından sonra ünlü şarkıcı satıcının kendisini çağırdı ve kazandığı parayı teslim etti.
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haluk levent, şarkıcı, konser
haluk levent, şarkıcı, konser
Konserinde kağıt helvacının satış yapamadığını fark eden Haluk Levent tezgahın başına kendi geçti
Haluk Levent, konserinde kağıt helva satıcısının satış yapamadığını fark etti ve tezgahı kafasının üzerine yerleştirdi, satış yaptı.
Haluk Levent, konser verdiği esnada bir kağıt helvacı gördü. Satıcının satış yapamadığını fark eden Levent, önce satıcıya seslendi, sonrasında da tezgahı kendi devraldı.
Kağıt helvaların olduğu tepsiyi kafasının üzerine yerleştiren Levent, satış yaparken de seyirciye seslendi.
Tüm helvaların satılmasından sonra ünlü şarkıcı satıcının kendisini çağırdı ve kazandığı parayı teslim etti.