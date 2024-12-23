Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete ültimatom

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Farmakolog Kayhan : 'Aroma terapi, safrayı temizliyor. Kararmış, bulanık, akışkan olmayan safra melankoliye sebep olur'
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurtdışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Nikah işlemlerinde yeni dönem başlıyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gurcistan-cumhurbaskani-zurabisviliden-hukumete-ultimatom-1091898874.html
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete ültimatom
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete ültimatom
Sputnik Türkiye
Gürcistan'dan hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden muhalefetin protestoları sürerken Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümete yeniden seçime... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T11:51+0300
2024-12-23T11:51+0300
dünya
mihail kavelaşvili
gürcistan
ab
cumhurbaşkanlığı
salome zurabişvili
irakliy kobahidze
irakli kobahidze
muhalefet
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091549436_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_28166c6a1eab217db02379f6858883ef.jpg
26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini savunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni seçimleri ilan etmesi için hükümete bir hafta süre tanıdı.Gürcistan'da muhalefetin protestoları yaklaşık bir aydır sürerken Cumhurbaşkanı Zurabişvili, dün akşam başkent Tiflis'te ABD ve AB tarafından da desteklenen gösterilerde bir konuşma yaptı.Seçimlerin yenilenmesinin şart olduğunu öne süren Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili'yle görüşmeye hazır olduğunu ve seçimlerin yenilenmesi konusunda 29 Aralık'a kadar anlaşmaları gerektiğini ifade etti.Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini de tanımıyorCumhurbaşkanlığı seçimlerini Mihail Kavelaşvili'ye kaybeden Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini devretmeyeceğini açıklamıştı.Yeni parlamento seçimleri yapılana kadar koltuğundan kalkmayacağını belirten Zurabişvili, 'gayrimeşru bir parlamento altında meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını ifade ederek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi ilan etmişti.Başbakan İrakliy Kobahidze ise Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ancak 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğinin atını çizmişti.Yasalara uya çağrısı yapan Kobahidze, "Bakalım Zurabişvili, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar arasında mı dışarıda mı? Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Parlamento seçimlerinin yenilenmeyeceğini de vurgulayan Kobahidze, "Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de bitmesinden sonra yapılacak" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/macaristan-trumpin-ukraynada-cozum-icin-arabuluculara-ihtiyaci-yok-1091893654.html
gürcistan
abd
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091549436_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6201da2026dc78a902c855dfe1bef28e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mihail kavelaşvili, gürcistan, ab, cumhurbaşkanlığı, salome zurabişvili, irakliy kobahidze, irakli kobahidze, muhalefet, abd, ab, bidzina ivanişvili, gürcü hayali partisi
mihail kavelaşvili, gürcistan, ab, cumhurbaşkanlığı, salome zurabişvili, irakliy kobahidze, irakli kobahidze, muhalefet, abd, ab, bidzina ivanişvili, gürcü hayali partisi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete ültimatom

11:51 23.12.2024
© AA / Mirian MeladzeSalome Zurabişvili
Salome Zurabişvili - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA / Mirian Meladze
Abone ol
Gürcistan'dan hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden muhalefetin protestoları sürerken Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümete yeniden seçime gitmesi için bir hafta mühlet verdi.
26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini savunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni seçimleri ilan etmesi için hükümete bir hafta süre tanıdı.

Gürcistan'da muhalefetin protestoları yaklaşık bir aydır sürerken Cumhurbaşkanı Zurabişvili, dün akşam başkent Tiflis'te ABD ve AB tarafından da desteklenen gösterilerde bir konuşma yaptı.

Seçimlerin yenilenmesinin şart olduğunu öne süren Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili'yle görüşmeye hazır olduğunu ve seçimlerin yenilenmesi konusunda 29 Aralık'a kadar anlaşmaları gerektiğini ifade etti.

Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini de tanımıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mihail Kavelaşvili'ye kaybeden Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini devretmeyeceğini açıklamıştı.

Yeni parlamento seçimleri yapılana kadar koltuğundan kalkmayacağını belirten Zurabişvili, 'gayrimeşru bir parlamento altında meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını ifade ederek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi ilan etmişti.

Başbakan İrakliy Kobahidze ise Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ancak 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğinin atını çizmişti.

Yasalara uya çağrısı yapan Kobahidze, "Bakalım Zurabişvili, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar arasında dışarıda mı? Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Parlamento seçimlerinin yenilenmeyeceğini de vurgulayan Kobahidze, "Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de bitmesinden sonra yapılacak" demişti.
SPIEF-2024 konukları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
Ukrayna krizi
Macaristan: Trump'ın Ukrayna'da çözüm için arabuluculara ihtiyacı yok
10:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала