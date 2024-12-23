https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gurcistan-cumhurbaskani-zurabisviliden-hukumete-ultimatom-1091898874.html

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete ültimatom

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete ültimatom

Sputnik Türkiye

Gürcistan'dan hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden muhalefetin protestoları sürerken Cumhurbaşkanı Zurabişvili, hükümete yeniden seçime... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T11:51+0300

2024-12-23T11:51+0300

2024-12-23T11:51+0300

dünya

mihail kavelaşvili

gürcistan

ab

cumhurbaşkanlığı

salome zurabişvili

irakliy kobahidze

irakli kobahidze

muhalefet

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091549436_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_28166c6a1eab217db02379f6858883ef.jpg

26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini savunan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yeni seçimleri ilan etmesi için hükümete bir hafta süre tanıdı.Gürcistan'da muhalefetin protestoları yaklaşık bir aydır sürerken Cumhurbaşkanı Zurabişvili, dün akşam başkent Tiflis'te ABD ve AB tarafından da desteklenen gösterilerde bir konuşma yaptı.Seçimlerin yenilenmesinin şart olduğunu öne süren Zurabişvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili'yle görüşmeye hazır olduğunu ve seçimlerin yenilenmesi konusunda 29 Aralık'a kadar anlaşmaları gerektiğini ifade etti.Zurabişvili cumhurbaşkanlığı seçimlerini de tanımıyorCumhurbaşkanlığı seçimlerini Mihail Kavelaşvili'ye kaybeden Zurabişvili, 29 Aralık'ta görev süresi dolduğunda görevini devretmeyeceğini açıklamıştı.Yeni parlamento seçimleri yapılana kadar koltuğundan kalkmayacağını belirten Zurabişvili, 'gayrimeşru bir parlamento altında meşru bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamayacağına' inandığını ifade ederek kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi ilan etmişti.Başbakan İrakliy Kobahidze ise Zurabişvili'nin 'duygusal durumunu' anladığını ancak 29 Aralık'taki yemin töreninde konutunu terk etmesi ve bu binayı meşru olarak seçilmiş cumhurbaşkanına devretmesi gerektiğinin atını çizmişti.Yasalara uya çağrısı yapan Kobahidze, "Bakalım Zurabişvili, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar arasında mı dışarıda mı? Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Parlamento seçimlerinin yenilenmeyeceğini de vurgulayan Kobahidze, "Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de bitmesinden sonra yapılacak" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/macaristan-trumpin-ukraynada-cozum-icin-arabuluculara-ihtiyaci-yok-1091893654.html

gürcistan

abd

ab

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mihail kavelaşvili, gürcistan, ab, cumhurbaşkanlığı, salome zurabişvili, irakliy kobahidze, irakli kobahidze, muhalefet, abd, ab, bidzina ivanişvili, gürcü hayali partisi