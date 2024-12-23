https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gozler-merkez-bankasinda-unlu-yatirim-bankasindan-beklentilerin-aksine-faiz-ongorusu--1091910740.html
Gözler Merkez Bankası'nda: Ünlü yatırım bankasından beklentilerin aksine faiz öngörüsü
Gözler Merkez Bankası'nda: Ünlü yatırım bankasından beklentilerin aksine faiz öngörüsü
Sputnik Türkiye
Türkiye, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı yılın son politika faiz kararını beklerken Goldman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T13:12+0300
2024-12-23T13:12+0300
2024-12-23T13:12+0300
ekonomi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
merkez bankası
goldman sachs
faiz indirimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Uzun süredir faiz oranında değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası'nın yılın son kararında politikasını değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Karar öncesi Goldman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediğini açıkladı. Analizde, faiz indirimi için erken olduğu belirtildi.Genel beklentinin aksi görüş bildirdiABD merkezli Golman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde beklentisini açıkladı. Golman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediğini açıkladı.TCMB'nin aralıkta olası bir faiz indiriminin erken olacağını söyleyen banka, faizin yüzde 50'de sabit kalacağını öngördü. Bankanın ekonomistleri, TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.Ocak ayıda indirim beklentisi Banka, politika faizinde ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de korudu.Analizde, TCMB'nin gevşeme döngüsüne geç başlanmasında yapışkan enflasyon, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ile beklenti üzeri asgari ücret artışı olasılığının etkilerine vurgu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/yeni-asgari-ucret-icin-tarih-isaret-edildi-konusulan-son-zam-oranlari-ortaya-cikti-1091890249.html
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası, goldman sachs, faiz indirimi
türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası, goldman sachs, faiz indirimi
Gözler Merkez Bankası'nda: Ünlü yatırım bankasından beklentilerin aksine faiz öngörüsü
Türkiye, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı yılın son politika faiz kararını beklerken Goldman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediklerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Uzun süredir faiz oranında değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası'nın yılın son kararında politikasını değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Karar öncesi Goldman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediğini açıkladı. Analizde, faiz indirimi için erken olduğu belirtildi.
Genel beklentinin aksi görüş bildirdi
ABD merkezli Golman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde beklentisini açıkladı. Golman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediğini açıkladı.
TCMB'nin aralıkta olası bir faiz indiriminin erken olacağını söyleyen banka, faizin yüzde 50'de sabit kalacağını öngördü. Bankanın ekonomistleri, TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.
Ocak ayıda indirim beklentisi
Banka, politika faizinde ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de korudu.
Analizde, TCMB'nin gevşeme döngüsüne geç başlanmasında yapışkan enflasyon, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ile beklenti üzeri asgari ücret artışı olasılığının etkilerine vurgu yapıldı.