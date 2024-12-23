https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gozler-merkez-bankasinda-unlu-yatirim-bankasindan-beklentilerin-aksine-faiz-ongorusu--1091910740.html

Gözler Merkez Bankası'nda: Ünlü yatırım bankasından beklentilerin aksine faiz öngörüsü

Gözler Merkez Bankası'nda: Ünlü yatırım bankasından beklentilerin aksine faiz öngörüsü

Sputnik Türkiye

Türkiye, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı yılın son politika faiz kararını beklerken Goldman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T13:12+0300

2024-12-23T13:12+0300

2024-12-23T13:12+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

merkez bankası

goldman sachs

faiz indirimi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Uzun süredir faiz oranında değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası'nın yılın son kararında politikasını değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Karar öncesi Goldman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediğini açıkladı. Analizde, faiz indirimi için erken olduğu belirtildi.Genel beklentinin aksi görüş bildirdiABD merkezli Golman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde beklentisini açıkladı. Golman Sachs, genel beklentinin aksine aralık ayında faiz indirimi öngörmediğini açıkladı.TCMB'nin aralıkta olası bir faiz indiriminin erken olacağını söyleyen banka, faizin yüzde 50'de sabit kalacağını öngördü. Bankanın ekonomistleri, TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti.Ocak ayıda indirim beklentisi Banka, politika faizinde ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de korudu.Analizde, TCMB'nin gevşeme döngüsüne geç başlanmasında yapışkan enflasyon, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ile beklenti üzeri asgari ücret artışı olasılığının etkilerine vurgu yapıldı.

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türkiye cumhuriyet merkez bankası, merkez bankası, goldman sachs, faiz indirimi