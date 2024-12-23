https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/genc-fenerbahceliler-lideri-cem-golbasi-icin-iddianame-hazirlandi-44-yila-kadar-hapsi-istendi-1091939364.html

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı için iddianame hazırlandı: 44 yıla kadar hapsi istendi

Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı için iddianame hazırlandı: 44 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiye peruk giydirerek çektiği videoyu sosyal medyada yayımlamıştı. Gölbaşı bu... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T18:54+0300

2024-12-23T18:54+0300

2024-12-23T18:54+0300

türkiye

cem gölbaşı

fenerbahçe

tribün lideri

iddianame

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074987970_0:109:1000:671_1920x0_80_0_0_677df65833f1cee299e7de348b3d9f66.jpg

Kendisiyle dalga geçen bir kişiye peruk giydirerek tehdit eden ve çektiği videoyu sosyal medyada yayımlayan Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Gölbaşı'nın altı ayrı suçtan 20 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi.Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı, kendisiyle dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmiş ve "Cem Abi'me yaptığım yanlışlardan dolayı özür diliyorum" videosunu çekerek sosyal medyada yayınlamıştı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alınan Gölbaşı tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Gölbaşı'nın 'Eziyet etme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'Birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma' suçlarından 20 yıldan 44 yıla kadar hapsi talep edildi. Gölbaşı ile birlikte H.M.Ş., İ.A., S.Ş., Ş.B., U.Ö., Y.A.'nın da farklı suçlardan değişen oranlarda cezaları talep edildi.Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Gölbaşı ve 6 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/fenerbahce-tribun-lideri-cem-golbasi-gozaltina-alindi-1089999343.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem gölbaşı, cem gölbaşı iddianame, cem gölbaşı kimdir, genç fenerbahçeliler lideri cem gölbaşı, cem gölbaşı tutuklu mu, cem gölbaşı hapishanede mi, cem gölbaşı son dakika, cem gölbaşı neden tutuklandı