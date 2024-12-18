https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazzeli-cocuk-24-saatini-morgda-gecirdi-ama-hayatta-kaldi-insanlari-tedavi-etmek-icin-doktor-olmak-1091708717.html

Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: 'İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum'

Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: 'İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum'

Sputnik Türkiye

Muhammed el-Daalsah adlı çocuk, İsrail uçağının Gazze Şehri yakınlarındaki bir mülteci kampını vurmasının ardından onlarca diğer ölüyle birlikte morga... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T18:00+0300

2024-12-18T18:00+0300

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israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

filistinli

filistin

gazze

gazze şeridi

video

çocuk

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Toprağa verilmek için hazırlıklar yapılırken amcası çocuğun nabzının attığını ve zayıf nefesini fark etti. Acilen hastaneye kaldırıldı ve 15 gün komada kaldıktan sonra uyandı.Amcası Muhammed el Daalsah, çocuğun kurtarılma hikayesini anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazze-seridi-sakinleri-cop-yiginlarinin-yaninda-yasamak-zorunda-birakiliyor-1091670385.html

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gazze şeridi

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Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: “İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum”. Sputnik Türkiye Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: “İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum”. 2024-12-18T18:00+0300 true PT3M02S

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