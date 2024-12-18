https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazzeli-cocuk-24-saatini-morgda-gecirdi-ama-hayatta-kaldi-insanlari-tedavi-etmek-icin-doktor-olmak-1091708717.html
Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: 'İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum'
Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: 'İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum'
Sputnik Türkiye
Muhammed el-Daalsah adlı çocuk, İsrail uçağının Gazze Şehri yakınlarındaki bir mülteci kampını vurmasının ardından onlarca diğer ölüyle birlikte morga... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T18:00+0300
2024-12-18T18:00+0300
2024-12-18T18:00+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistinli
filistin
gazze
gazze şeridi
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çocuk
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Toprağa verilmek için hazırlıklar yapılırken amcası çocuğun nabzının attığını ve zayıf nefesini fark etti. Acilen hastaneye kaldırıldı ve 15 gün komada kaldıktan sonra uyandı.Amcası Muhammed el Daalsah, çocuğun kurtarılma hikayesini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazze-seridi-sakinleri-cop-yiginlarinin-yaninda-yasamak-zorunda-birakiliyor-1091670385.html
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filistin
gazze
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Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: “İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum”.
Sputnik Türkiye
Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: “İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum”.
2024-12-18T18:00+0300
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israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, video, çocuk
israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, video, çocuk
Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: 'İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum'
Muhammed el-Daalsah adlı çocuk, İsrail uçağının Gazze Şehri yakınlarındaki bir mülteci kampını vurmasının ardından onlarca diğer ölüyle birlikte morga kaldırıldı. Orada 24 saat geçirdi.
Toprağa verilmek için hazırlıklar yapılırken amcası çocuğun nabzının attığını ve zayıf nefesini fark etti. Acilen hastaneye kaldırıldı ve 15 gün komada kaldıktan sonra uyandı.
Amcası Muhammed el Daalsah, çocuğun kurtarılma hikayesini anlattı.