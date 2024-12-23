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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/fransada-yeni-hukumet-kuruldu-1091942369.html
Fransa'da yeni hükümet kuruldu
Fransa'da yeni hükümet kuruldu
Sputnik Türkiye
Gensoru önergesi ile devrilen Michel Barnier hükümetinin ardından başbakan olarak atanan François Bayrou yeni hükümeti kurdu. Savunma, Dışişleri, İçişleri ve... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T22:24+0300
2024-12-23T22:24+0300
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Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarafından 13 Aralık'ta yılın dördüncü başbakanı olarak atanan François Bayrou'nun hükümeti kuruldu.Bayrou'nun yeni kabinesinde, eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, bir diğer eski başbakanlardan Manuel Valls ise Denizaşırı Topraklar Bakanı görevine getirilirken, Eric Lombard Maliye Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı oldu.Öte yandan Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Kültür Bakanı Rachida Dati ise kabinedeki yerlerini korudu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html
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françois bayrou, fransa, hükümet, atama, başbakan, yeni
françois bayrou, fransa, hükümet, atama, başbakan, yeni

Fransa'da yeni hükümet kuruldu

22:24 23.12.2024
© AP Photo / Gonzalo FuentesFrançois Bayrou
François Bayrou - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
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Gensoru önergesi ile devrilen Michel Barnier hükümetinin ardından başbakan olarak atanan François Bayrou yeni hükümeti kurdu. Savunma, Dışişleri, İçişleri ve Kültür Bakanlarının değişmediği kaydedildi.
Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarafından 13 Aralık'ta yılın dördüncü başbakanı olarak atanan François Bayrou'nun hükümeti kuruldu.
Bayrou'nun yeni kabinesinde, eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, bir diğer eski başbakanlardan Manuel Valls ise Denizaşırı Topraklar Bakanı görevine getirilirken, Eric Lombard Maliye Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı oldu.
Öte yandan Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Kültür Bakanı Rachida Dati ise kabinedeki yerlerini korudu.
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