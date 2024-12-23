https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/fransada-yeni-hukumet-kuruldu-1091942369.html

Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Fransa'da yeni hükümet kuruldu

Sputnik Türkiye

Gensoru önergesi ile devrilen Michel Barnier hükümetinin ardından başbakan olarak atanan François Bayrou yeni hükümeti kurdu. Savunma, Dışişleri, İçişleri ve... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T22:24+0300

2024-12-23T22:24+0300

2024-12-23T22:24+0300

dünya

françois bayrou

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Fransa'da Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarafından 13 Aralık'ta yılın dördüncü başbakanı olarak atanan François Bayrou'nun hükümeti kuruldu.Bayrou'nun yeni kabinesinde, eski Başbakan Elisabeth Borne Eğitim Bakanı, bir diğer eski başbakanlardan Manuel Valls ise Denizaşırı Topraklar Bakanı görevine getirilirken, Eric Lombard Maliye Bakanı, eski İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Catherine Vautrin Sağlık Bakanı, Laurent Marcangeli Kamu Hizmeti Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Marie Barsacq Spor ve Gençlik Bakanı, François Rebsamen ise Çevre Bakanı oldu.Öte yandan Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Kültür Bakanı Rachida Dati ise kabinedeki yerlerini korudu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html

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