https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/fico-zelenskiy-slovakyadaki-nukleer-santrallerin-faaliyetini-tehlikeye-atiyor-1091919770.html

Fico: Zelenskiy, Slovakya'daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye atıyor

Fico: Zelenskiy, Slovakya'daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye atıyor

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Kiev rejiminin lideri Zelenskiy’in Rus nükleer sektörüne yönelik yaptırımlara destek vererek Slovakya’daki nükleer güç santrallerinin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T14:06+0300

2024-12-23T14:06+0300

2024-12-23T14:36+0300

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nükleer santral

rusya

vladimir putin

yaptırım

luboš blaha

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Çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus nükleer sektörüne yaptırımlara destek veren Vladimir Zelenskiy’in Slovakya’daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye attığını yazdı.Fico, sosyal medya paylaşımında, şunu yazdı: Daha önce Fico, nükleer alanda Rusya’ya yönelik yaptırımları engelleyeceklerini açıklamıştı.Slovakya’da, Sovyet ve Rus uzmanların katılımıyla inşa edilen iki nükleer güç santrali faaliyet gösteriyor.Slovak politikacı: Fico’nun Moskova ziyareti Zelenskiy’e atılan tokatAvrupa Parlamentosu'nun (AP) Slovakyalı milletvekili Luboš Blaha, Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova ziyaretini “Zelenskiy’e atılan tokat” olarak nitelendirdi.Blaha, Telegram paylaşımında, “(Vladimir) Zelenskiy kibri nedeniyle daha iyi bir tokat yiyemezdi” ifadesini kullanarak şunu kaydetti:Başbakan Robert Fico’nun, “Brüksel'deki savaş kışkırtıcılarının iradesine rağmen” Rusya’da Slovakya’nın ulusal çıkarları için mücadele ettiğinin altını çizen politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/kremlin-putin-fico-gorusmesinin-detaylarini-acikladi-rus-lider-ozel-askeri-harekatla-ilgili-1091902601.html

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slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, nükleer santral, rusya, vladimir putin, yaptırım, luboš blaha