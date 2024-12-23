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Fico: Zelenskiy, Slovakya'daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye atıyor
Fico: Zelenskiy, Slovakya'daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye atıyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Kiev rejiminin lideri Zelenskiy’in Rus nükleer sektörüne yönelik yaptırımlara destek vererek Slovakya’daki nükleer güç santrallerinin... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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Çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus nükleer sektörüne yaptırımlara destek veren Vladimir Zelenskiy’in Slovakya’daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye attığını yazdı.Fico, sosyal medya paylaşımında, şunu yazdı: Daha önce Fico, nükleer alanda Rusya’ya yönelik yaptırımları engelleyeceklerini açıklamıştı.Slovakya’da, Sovyet ve Rus uzmanların katılımıyla inşa edilen iki nükleer güç santrali faaliyet gösteriyor.Slovak politikacı: Fico’nun Moskova ziyareti Zelenskiy’e atılan tokatAvrupa Parlamentosu'nun (AP) Slovakyalı milletvekili Luboš Blaha, Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova ziyaretini “Zelenskiy’e atılan tokat” olarak nitelendirdi.Blaha, Telegram paylaşımında, “(Vladimir) Zelenskiy kibri nedeniyle daha iyi bir tokat yiyemezdi” ifadesini kullanarak şunu kaydetti:Başbakan Robert Fico’nun, “Brüksel'deki savaş kışkırtıcılarının iradesine rağmen” Rusya’da Slovakya’nın ulusal çıkarları için mücadele ettiğinin altını çizen politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
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slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, nükleer santral, rusya, vladimir putin, yaptırım, luboš blaha
slovakya, robert fico, ukrayna, vladimir zelenskiy, nükleer santral, rusya, vladimir putin, yaptırım, luboš blaha

Fico: Zelenskiy, Slovakya'daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye atıyor

14:06 23.12.2024 (güncellendi: 14:36 23.12.2024)
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEKRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEK
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Slovakya Başbakanı Fico, Kiev rejiminin lideri Zelenskiy’in Rus nükleer sektörüne yönelik yaptırımlara destek vererek Slovakya’daki nükleer güç santrallerinin faaliyetini riske attığını belirtti.
Çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus nükleer sektörüne yaptırımlara destek veren Vladimir Zelenskiy’in Slovakya’daki nükleer santrallerin faaliyetini tehlikeye attığını yazdı.
Fico, sosyal medya paylaşımında, şunu yazdı:
Zelenskiy ayrıca Rusya’nın nükleer programına yönelik yaptırımlara destek veriyor. Bu yaklaşımla Slovakya’ya mali zarar veriyor ve Slovakya’daki nükleer elektrik santrallerinde enerji üretimini tehlikeye atıyor. Bu kabul edilemez.
Daha önce Fico, nükleer alanda Rusya’ya yönelik yaptırımları engelleyeceklerini açıklamıştı.
Slovakya’da, Sovyet ve Rus uzmanların katılımıyla inşa edilen iki nükleer güç santrali faaliyet gösteriyor.

Slovak politikacı: Fico’nun Moskova ziyareti Zelenskiy’e atılan tokat

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Slovakyalı milletvekili Luboš Blaha, Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova ziyaretini “Zelenskiy’e atılan tokat” olarak nitelendirdi.
Blaha, Telegram paylaşımında, “(Vladimir) Zelenskiy kibri nedeniyle daha iyi bir tokat yiyemezdi” ifadesini kullanarak şunu kaydetti:
Rusya bizim düşmanımız değil, onunla savaş halinde değiliz. Aksine Slovak halkının çoğunluğu Rusya'ya güçlü bir sempati duyuyor.
Başbakan Robert Fico’nun, “Brüksel'deki savaş kışkırtıcılarının iradesine rağmen” Rusya’da Slovakya’nın ulusal çıkarları için mücadele ettiğinin altını çizen politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ruslara yönelik nefreti reddediyoruz, savaşı reddediyoruz. Robert Fico tüm dünyaya Slovakya'nın kendi yolunda gitmekten korkmayan gururlu ve bilge bir halk olduğunu gösterdi.
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