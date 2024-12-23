https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/eyupsultanda-patlama-1-kisi-hastaneye-kaldirildi-1091941475.html

Eyüpsultan'da patlama: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Eyüpsultan'da patlama: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir evde patlama meydana gelirken bir kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamada evin yan duvarının yıkıldığı belirtildi... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

patlama

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

doğalgaz patlaması

eyüpsultan

eyüpsultan belediyesi

polis

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Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir evde patlama yaşandı. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada bir kişi hastaneye kaldırılırken evin yan duvarının yıkıldığı belirtildi. Olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan B.C. isimli kişinin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken mahallede bulunan doğalgaz kesildi. Paniğe neden olan patlamanın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/beylikduzundeki-14-katli-binanin-giris-katinda-patlama-meydana-geldi-1091267442.html

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