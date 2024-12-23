https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/eyupsultanda-patlama-1-kisi-hastaneye-kaldirildi-1091941475.html
Eyüpsultan'da patlama: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Eyüpsultan'da patlama: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir evde patlama meydana gelirken bir kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamada evin yan duvarının yıkıldığı belirtildi... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T21:08+0300
2024-12-23T21:08+0300
2024-12-23T21:17+0300
türkiye
istanbul
patlama
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz patlaması
eyüpsultan
eyüpsultan belediyesi
polis
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Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir evde patlama yaşandı. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada bir kişi hastaneye kaldırılırken evin yan duvarının yıkıldığı belirtildi. Olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan B.C. isimli kişinin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken mahallede bulunan doğalgaz kesildi. Paniğe neden olan patlamanın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241207/beylikduzundeki-14-katli-binanin-giris-katinda-patlama-meydana-geldi-1091267442.html
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istanbul, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, eyüpsultan, eyüpsultan belediyesi, polis
istanbul, patlama, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, eyüpsultan, eyüpsultan belediyesi, polis
Eyüpsultan'da patlama: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
21:08 23.12.2024 (güncellendi: 21:17 23.12.2024)
İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir evde patlama meydana gelirken bir kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamada evin yan duvarının yıkıldığı belirtildi. Olayla ilgili polis ve doğalgaz ekipleri araştırma yapıyor.
Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir evde patlama yaşandı. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada bir kişi hastaneye kaldırılırken evin yan duvarının yıkıldığı belirtildi. Olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan B.C. isimli kişinin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken mahallede bulunan doğalgaz kesildi. Paniğe neden olan patlamanın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.