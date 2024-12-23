https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1091940028.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T19:47+0300
2024-12-23T19:47+0300
2024-12-23T19:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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emekli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bütçe konusunda "2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır" ifadesini kullandı.
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kabine toplantısı asgari ücret, kabine toplantısı bitti mi, asgari ücret kabine toplantısı, asgari ucret ne zaman belli olacak 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:47 23.12.2024 (güncellendi: 19:54 23.12.2024)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bütçe konusunda "2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır" ifadesini kullandı.