https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1091940028.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T19:47+0300

2024-12-23T19:47+0300

2024-12-23T19:54+0300

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bütçe konusunda "2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır" ifadesini kullandı.

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