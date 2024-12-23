https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/cansiz-manken-vahe-kilicarslana-dava-4-yil-6-ay-hapsi-istendi-1091899971.html
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan'a dava: 4 yıl 6 ay hapsi istendi
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan'a dava: 4 yıl 6 ay hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Cansız manken olarak tanınan Vahe Kılıçarslan hakkında hem hapis cezası hem de 5 milyon TL'lik tazminat davası açıldı. 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T12:05+0300
2024-12-23T12:05+0300
2024-12-23T12:05+0300
yaşam
vahe kılıçarslan
trafik kazası
hapis cezası
tazminat davası
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Katıldığı programlarda hareketsiz durması nedeniyle 'cansız manken' olarak tanınan Vahe Kılıçarslan hakkında trafik kazasında bir kişinin engelli kalmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Kılıçarslan için 4 yıl 6 ay hapis cezası istenirken, 5 milyon liralık da tazminat talep edildi. Kaza sonrası engelli kaldıAfyon'da Olcay Emine Yıldırım, 15 Temmuz 2023'te yaşanan trafik kazasında araçlarına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia ettiği sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan hakkında şikâyetçi oldu. Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, Yıldırım’ın yüzde 67 oranında engelli kaldığı belirlendi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Kılıçarslan hakkında 2 ayrı suçtan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Yıldırım’ın avukatı Handan Bakbak, müvekkilinin kazanın ardından felç kaldığını ve mesleğini yapamaz hale geldiğini belirterek, “Müvekkilim, kazadan sonra çocuğuna bile sarılamıyor” dedi. Bakbak, ayrıca 5 milyon TL’lik tazminat davası da açtıklarını da dile getirdi.Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/survivor-yarismacisi-sahra-isik-trafik-kazasi-gecirdi-bebegi-icin-dua-istedi-1091743977.html
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vahe kılıçarslan, cansız manken, cansız manken vahe kılıçarslan
vahe kılıçarslan, cansız manken, cansız manken vahe kılıçarslan
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan'a dava: 4 yıl 6 ay hapsi istendi
Cansız manken olarak tanınan Vahe Kılıçarslan hakkında hem hapis cezası hem de 5 milyon TL'lik tazminat davası açıldı.
Katıldığı programlarda hareketsiz durması nedeniyle 'cansız manken' olarak tanınan Vahe Kılıçarslan hakkında trafik kazasında bir kişinin engelli kalmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Kılıçarslan için 4 yıl 6 ay hapis cezası istenirken, 5 milyon liralık da tazminat talep edildi.
Kaza sonrası engelli kaldı
Afyon'da Olcay Emine Yıldırım, 15 Temmuz 2023'te yaşanan trafik kazasında araçlarına çarparak olay yerinden kaçtığını iddia ettiği sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan hakkında şikâyetçi oldu. Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, Yıldırım’ın yüzde 67 oranında engelli kaldığı belirlendi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Kılıçarslan hakkında 2 ayrı suçtan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Yıldırım’ın avukatı Handan Bakbak, müvekkilinin kazanın ardından felç kaldığını ve mesleğini yapamaz hale geldiğini belirterek, “Müvekkilim, kazadan sonra çocuğuna bile sarılamıyor” dedi. Bakbak, ayrıca 5 milyon TL’lik tazminat davası da açtıklarını da dile getirdi.
Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.