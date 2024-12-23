https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/brezilyadaki-son-yillarin-en-kotu-otobus-kazasinda-olu-sayisi-41e-yukseldi--1091907920.html
Brezilya'daki son yılların en kötü otobüs kazasında ölü sayısı 41'e yükseldi
Brezilya'daki son yılların en kötü otobüs kazasında ölü sayısı 41'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Brezilya'da 21 Aralık Cumrtesi günü meydana gelen yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 41'e yükseldi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Bu korkunç... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T13:18+0300
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Teofilo Otoni maden kasabası yakınlarındaki yolda Bahia eyaletine doğru giden bir yolcu otobüsü, 21 Aralık Cumartesi günü karşı yönden gelen bir kamyondan düşen büyük bir granit parçasına çarpmıştı. Kaza sonrası hızla alev alan ve yanmaya başlayan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre, 30'dan fazla yolcu hayatını kaybetti. Brezilyalı yetkililer, yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, ölenler arasında otobüs şoförü ve en az bir çocuğun da bulunduğunu söyledi.Polis, kazaya karışan kamyon şoförünün olay yerinden kaçtığını ve ehliyetinin iki yıl önce askıya alındığını açıkladı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva kaza sonrası yaptığı açıklamada "Bu korkunç trajediden sağ kurtulanların iyileşmesi için dua ediyorum" dedi. Brezilya'da 2007 yılında meydana gelen otobüs kazasında, 38 kişi hayatını kaybetmiş, kaza ülke tarihine 'en kötü' kaza olarak geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sivas-erzincan-karayolunda-otobus-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1087608089.html
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bahia, brezilya, otobüs, otobüs kazası, minas gerais, minas gerais sivil savunma kurumu, minas gerais itfaiyesi
bahia, brezilya, otobüs, otobüs kazası, minas gerais, minas gerais sivil savunma kurumu, minas gerais itfaiyesi
Brezilya'daki son yılların en kötü otobüs kazasında ölü sayısı 41'e yükseldi
13:18 23.12.2024 (güncellendi: 13:23 23.12.2024)
Brezilya'da 21 Aralık Cumrtesi günü meydana gelen yolcu otobüsü kazasında ölü sayısı 41'e yükseldi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Bu korkunç trajediden sağ kurtulanların iyileşmesi için dua ediyorum" dedi. Kaza, 2007'de 38 kişinin öldüğü kaza sonrasındaki en kötü trafik kazası olarak kayıtlara geçti.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Teofilo Otoni maden kasabası yakınlarındaki yolda Bahia eyaletine doğru giden bir yolcu otobüsü, 21 Aralık Cumartesi günü karşı yönden gelen bir kamyondan düşen büyük bir granit parçasına çarpmıştı.
Kaza sonrası hızla alev alan ve yanmaya başlayan yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre, 30'dan fazla yolcu hayatını kaybetti. Brezilyalı yetkililer, yaptıkları açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, ölenler arasında otobüs şoförü ve en az bir çocuğun da bulunduğunu söyledi.
Polis, kazaya karışan kamyon şoförünün olay yerinden kaçtığını ve ehliyetinin iki yıl önce askıya alındığını açıkladı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva kaza sonrası yaptığı açıklamada "Bu korkunç trajediden sağ kurtulanların iyileşmesi için dua ediyorum" dedi. Brezilya'da 2007 yılında meydana gelen otobüs kazasında, 38 kişi hayatını kaybetmiş, kaza ülke tarihine 'en kötü' kaza olarak geçmişti.