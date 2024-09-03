https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sivas-erzincan-karayolunda-otobus-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1087608089.html
Sivas-Erzincan karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sivas-Erzincan karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T23:11+0300
2024-09-03T23:11+0300
2024-09-03T23:11+0300
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sivas, erzincan
Sivas-Erzincan karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Ayrıntılar geliyor
Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.