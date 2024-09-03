Sivas-Erzincan karayolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

© AA / Fecri Barlık Siirt ambulans © AA / Fecri Barlık

Ayrıntılar geliyor

Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.