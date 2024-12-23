https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/brezilyada-ozel-ucak-yerlesim-yerine-dustu-is-insaninin-ailesi-dahil-10-kisi-oldu-1091915359.html

Brezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü

Brezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Brezilyalı iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'nin kullandığı özel uçak, Brezilya'nın Gramado kentindeki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan Galeazzi, eşi... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T14:26+0300

2024-12-23T14:26+0300

2024-12-23T14:26+0300

dünya

rio grande do sul

sao paulo

uçak kazası

özel uçak

luiz claudio galeazzi

brezilya

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Uçağı kullanan Brezilyalı iş adamı Luiz Claudio Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen uçak kazasında uçağın Galeazzi tarafından kullanıldığı ve uçakta eşi ve üç çocuğu dahil diğer aile üyeleri bulunduğu belirtildi. Kazada uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Özel uçağın kalktıktan sonra üzerine düştüğü bir konut dahil çeşitli binalarda bulunan 17 kişinin yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, 61 yaşındaki Galeazzi, ailesini Sao Paulo eyaletindeki Jundiai'ye götürüyordu. Elverişsiz hava koşullarında kalkış yapmışRio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, basın toplantısında kazada hayatını kaybeden 10 kişinin de Galeazzi'nin ailesinden olduğunu duyurdu. Leite, uçağın elverişsiz hava koşullarında kalktığını da sözlerine ekledi. Basına konuşan görgü tanıkları "Çok fazla hızlandığını görebiliyordunuz. Sonra binaya çarptığında bir patlama sesi geldi, sonra evimin yakınından geçti, sonra düştü ve evin önüne düştüğünü düşündüm" dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uçak kazasını takiben paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/nepalde-ucak-dustu-baskent-katmandudaki-havaalaninda-dumanlar-yukseldi-1086157279.html

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rio grande do sul, sao paulo, uçak kazası, özel uçak, luiz claudio galeazzi, brezilya