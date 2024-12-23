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Brezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü
Brezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Brezilyalı iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'nin kullandığı özel uçak, Brezilya'nın Gramado kentindeki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan Galeazzi, eşi... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
rio grande do sul
sao paulo
uçak kazası
özel uçak
luiz claudio galeazzi
brezilya
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Uçağı kullanan Brezilyalı iş adamı Luiz Claudio Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen uçak kazasında uçağın Galeazzi tarafından kullanıldığı ve uçakta eşi ve üç çocuğu dahil diğer aile üyeleri bulunduğu belirtildi. Kazada uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Özel uçağın kalktıktan sonra üzerine düştüğü bir konut dahil çeşitli binalarda bulunan 17 kişinin yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, 61 yaşındaki Galeazzi, ailesini Sao Paulo eyaletindeki Jundiai'ye götürüyordu. Elverişsiz hava koşullarında kalkış yapmışRio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, basın toplantısında kazada hayatını kaybeden 10 kişinin de Galeazzi'nin ailesinden olduğunu duyurdu. Leite, uçağın elverişsiz hava koşullarında kalktığını da sözlerine ekledi. Basına konuşan görgü tanıkları "Çok fazla hızlandığını görebiliyordunuz. Sonra binaya çarptığında bir patlama sesi geldi, sonra evimin yakınından geçti, sonra düştü ve evin önüne düştüğünü düşündüm" dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uçak kazasını takiben paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
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rio grande do sul, sao paulo, uçak kazası, özel uçak, luiz claudio galeazzi, brezilya
rio grande do sul, sao paulo, uçak kazası, özel uçak, luiz claudio galeazzi, brezilya

Brezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü

14:26 23.12.2024
© AP Photo / Mateus BruxelBrezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü
Brezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Mateus Bruxel
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Brezilyalı iş insanı Luiz Claudio Galeazzi'nin kullandığı özel uçak, Brezilya'nın Gramado kentindeki yerleşim yerine düştü. Uçakta bulunan Galeazzi, eşi, çocukları ve diğer aile üyeleri dahil toplamda 10 kişi, yaşamını yitirdi. Uçağın düştüğü yerleşim yerindeki 17 yaralıdan ikisinin ise durumu ağır.
Uçağı kullanan Brezilyalı iş adamı Luiz Claudio Galeazzi'nin şirketinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen uçak kazasında uçağın Galeazzi tarafından kullanıldığı ve uçakta eşi ve üç çocuğu dahil diğer aile üyeleri bulunduğu belirtildi. Kazada uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Özel uçağın kalktıktan sonra üzerine düştüğü bir konut dahil çeşitli binalarda bulunan 17 kişinin yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, 61 yaşındaki Galeazzi, ailesini Sao Paulo eyaletindeki Jundiai'ye götürüyordu.

Elverişsiz hava koşullarında kalkış yapmış

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, basın toplantısında kazada hayatını kaybeden 10 kişinin de Galeazzi'nin ailesinden olduğunu duyurdu. Leite, uçağın elverişsiz hava koşullarında kalktığını da sözlerine ekledi. Basına konuşan görgü tanıkları "Çok fazla hızlandığını görebiliyordunuz. Sonra binaya çarptığında bir patlama sesi geldi, sonra evimin yakınından geçti, sonra düştü ve evin önüne düştüğünü düşündüm" dedi.
© AP Photo / Mateus BruxelBrezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü
Brezilya'da özel uçak yerleşim yerine düştü: İş insanının ailesi dahil 10 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Mateus Bruxel
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uçak kazasını takiben paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rio Grande do Sul'da, Gramado'nun merkezinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisindeyim. Yaralıların hızla iyileşmesini umuyorum. Hava Kuvvetleri kazanın nedenlerini araştırıyor."

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