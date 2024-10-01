https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/dort-uyari-tabelasina-ragmen-yetenegine-guvenmis-4-kisinin-olumune-neden-olan-soforun-225-yila-1088654540.html

Dört uyarı tabelasına rağmen 'yeteneğine' güvenmiş: 4 kişinin ölümüne neden olan şoförün 22.5 yıla kadar hapsi istendi

Dört uyarı tabelasına rağmen 'yeteneğine' güvenmiş: 4 kişinin ölümüne neden olan şoförün 22.5 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek tırla köprü altından geçmeye çalışırken yanındaki arabanın üzerine devrilerek dört kişinin ölümüne neden... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T13:45+0300

2024-10-01T13:45+0300

2024-10-01T13:45+0300

türkiye

bakırköy

florya

tır şöförü

dorse

trafik kazası

iddianame

savcılık

hapis cezası

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İstanbul Bakırköy'de 11 Mart'ta meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada tutuklu tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fettahoğlu, müştekiler Büşra, Salih ve Yusuf Aytekin ile müşteki avukatı katıldı. Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, sanık Fettahoğlu'nun birinci dereceden ve asli kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusuru bulunmadığı belirtildi.Vicdan olarak rahatsızım savunması Fettahoğlu, savunmasında, kazayı isteyerek yapmadığını, bundan sonra aynı yerde iki kere daha kaza yaşandığını söyledi. Vicdan olarak rahatsız olduğunu dile getiren Fettahoğlu, tahliyesini istedi. Müşteki Salih Aytekin, babası Recep Aytekin'in bu kadar büyük bir kazaya karışabileceğini düşünmediğini ifade etti. Babasının özenle araç sürdüğünü öne süren Aytekin, şoföre gerekli cezanın verilmesini talep etti.Dört tabelaya rağmen köprü altından geçmeye çalışmış Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını da açıkladı.Mütalaada, bilirkişi raporunda, sanığın kazanın oluşunda birinci dereceden asli düzeyde tek ve tam kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusurunun olmadığının belirtildiğinin altı çizildi.Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Harp Okulu Kavşağı'nda "Dikkat, 4 metre yüksek araç için mecburu istikamet, sağ yoldan mecburi çıkış" ışıklı trafik levhası bulunduğu, olay yerine 200 metre geride "Dikkat, düşük köprü yüksek araçlar sağdan çıkınız 4 metre" uyarı levhasının olduğu, olay yerinden 105 metre geride 2 tabelanın yer aldığı, bu tabelalarda "Dikkat düşük köprü, 4 metre ve yüksek araç için sağ mecburi istikamet tabelalarıyla Yeşilyurt İstasyon Caddesi ile köprünün 35 metre gerisinde caddenin sağı ve solunda "4 metre" uyarı levhalarının bulunduğu kaydedildi.Kazaya karışan tıra takılı dorsenin tavan uç sağ kısmının köprü altındaki koruma demirine çarptığı, 120 santimetre geriye doğru eğildiği, tırın devrilmesine neden olduğu anlatılan mütalaada, dorsenin yerden yüksekliğinin 427 santimetre olduğu, asfalt zeminle alt geçit tavan kısmındaki koruma demiri arasındaki mesafenin de 416 santimetre olduğu bildirildi. Mütalaada, sanığın birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek tırla köprü altından geçmeye çalıştığı sırada tırın maktullerin aracının üzerine devrilmesine neden olduğu kaydedildi.Yeteneği ve tecrübesine güvenip vurgusuSanığın uyarı levhalarını görmesine rağmen daha önceden yavaş şekilde köprü altından geçtiğini söylemesi nedeniyle yeteneği ve tecrübesine güvenip, tır yüksekliği fazla olmasına rağmen köprü altına girdiği, meydana gelen neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareket ettiğinin anlatıldığı mütalaada, sanığın eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiği belirtildi. Mütalaada, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/tabelalari-gormedim-dedi-4-kisinin-olumune-neden-oldu-1081617645.html

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bakırköy, florya, tır şöförü, dorse, trafik kazası, iddianame, savcılık, hapis cezası