Dört uyarı tabelasına rağmen 'yeteneğine' güvenmiş: 4 kişinin ölümüne neden olan şoförün 22.5 yıla kadar hapsi istendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/dort-uyari-tabelasina-ragmen-yetenegine-guvenmis-4-kisinin-olumune-neden-olan-soforun-225-yila-1088654540.html
Dört uyarı tabelasına rağmen 'yeteneğine' güvenmiş: 4 kişinin ölümüne neden olan şoförün 22.5 yıla kadar hapsi istendi
Dört uyarı tabelasına rağmen 'yeteneğine' güvenmiş: 4 kişinin ölümüne neden olan şoförün 22.5 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek tırla köprü altından geçmeye çalışırken yanındaki arabanın üzerine devrilerek dört kişinin ölümüne neden... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T13:45+0300
2024-10-01T13:45+0300
türkiye
bakırköy
florya
tır şöförü
dorse
trafik kazası
iddianame
savcılık
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081598828_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_62fb41a4d43b2adae4f1b093a56cf876.jpg
İstanbul Bakırköy'de 11 Mart'ta meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada tutuklu tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fettahoğlu, müştekiler Büşra, Salih ve Yusuf Aytekin ile müşteki avukatı katıldı. Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, sanık Fettahoğlu'nun birinci dereceden ve asli kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusuru bulunmadığı belirtildi.Vicdan olarak rahatsızım savunması Fettahoğlu, savunmasında, kazayı isteyerek yapmadığını, bundan sonra aynı yerde iki kere daha kaza yaşandığını söyledi. Vicdan olarak rahatsız olduğunu dile getiren Fettahoğlu, tahliyesini istedi. Müşteki Salih Aytekin, babası Recep Aytekin'in bu kadar büyük bir kazaya karışabileceğini düşünmediğini ifade etti. Babasının özenle araç sürdüğünü öne süren Aytekin, şoföre gerekli cezanın verilmesini talep etti.Dört tabelaya rağmen köprü altından geçmeye çalışmış Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını da açıkladı.Mütalaada, bilirkişi raporunda, sanığın kazanın oluşunda birinci dereceden asli düzeyde tek ve tam kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusurunun olmadığının belirtildiğinin altı çizildi.Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Harp Okulu Kavşağı'nda "Dikkat, 4 metre yüksek araç için mecburu istikamet, sağ yoldan mecburi çıkış" ışıklı trafik levhası bulunduğu, olay yerine 200 metre geride "Dikkat, düşük köprü yüksek araçlar sağdan çıkınız 4 metre" uyarı levhasının olduğu, olay yerinden 105 metre geride 2 tabelanın yer aldığı, bu tabelalarda "Dikkat düşük köprü, 4 metre ve yüksek araç için sağ mecburi istikamet tabelalarıyla Yeşilyurt İstasyon Caddesi ile köprünün 35 metre gerisinde caddenin sağı ve solunda "4 metre" uyarı levhalarının bulunduğu kaydedildi.Kazaya karışan tıra takılı dorsenin tavan uç sağ kısmının köprü altındaki koruma demirine çarptığı, 120 santimetre geriye doğru eğildiği, tırın devrilmesine neden olduğu anlatılan mütalaada, dorsenin yerden yüksekliğinin 427 santimetre olduğu, asfalt zeminle alt geçit tavan kısmındaki koruma demiri arasındaki mesafenin de 416 santimetre olduğu bildirildi. Mütalaada, sanığın birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek tırla köprü altından geçmeye çalıştığı sırada tırın maktullerin aracının üzerine devrilmesine neden olduğu kaydedildi.Yeteneği ve tecrübesine güvenip vurgusuSanığın uyarı levhalarını görmesine rağmen daha önceden yavaş şekilde köprü altından geçtiğini söylemesi nedeniyle yeteneği ve tecrübesine güvenip, tır yüksekliği fazla olmasına rağmen köprü altına girdiği, meydana gelen neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareket ettiğinin anlatıldığı mütalaada, sanığın eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiği belirtildi. Mütalaada, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/tabelalari-gormedim-dedi-4-kisinin-olumune-neden-oldu-1081617645.html
türkiye
bakırköy
florya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081598828_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_ed23e9b2d7f66739379b02bc74b82bbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bakırköy, florya, tır şöförü, dorse, trafik kazası, iddianame, savcılık, hapis cezası
bakırköy, florya, tır şöförü, dorse, trafik kazası, iddianame, savcılık, hapis cezası

Dört uyarı tabelasına rağmen 'yeteneğine' güvenmiş: 4 kişinin ölümüne neden olan şoförün 22.5 yıla kadar hapsi istendi

13:45 01.10.2024
© İHA / IHABakırköy’de otomobilin üzerine TIR devrildi
Bakırköy’de otomobilin üzerine TIR devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© İHA / IHA
Abone ol
Birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek tırla köprü altından geçmeye çalışırken yanındaki arabanın üzerine devrilerek dört kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, çok sayıda uyarı levhasına rağmen sanığın 'yeteneği ve tecrübesine güvenip' köprü altından geçmeye çalıştığını belirtti.
İstanbul Bakırköy'de 11 Mart'ta meydana gelen ve aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada tutuklu tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fettahoğlu, müştekiler Büşra, Salih ve Yusuf Aytekin ile müşteki avukatı katıldı. Duruşmada okunan bilirkişi raporunda, sanık Fettahoğlu'nun birinci dereceden ve asli kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusuru bulunmadığı belirtildi.

Vicdan olarak rahatsızım savunması

Fettahoğlu, savunmasında, kazayı isteyerek yapmadığını, bundan sonra aynı yerde iki kere daha kaza yaşandığını söyledi. Vicdan olarak rahatsız olduğunu dile getiren Fettahoğlu, tahliyesini istedi.
Müşteki Salih Aytekin, babası Recep Aytekin'in bu kadar büyük bir kazaya karışabileceğini düşünmediğini ifade etti. Babasının özenle araç sürdüğünü öne süren Aytekin, şoföre gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Dört tabelaya rağmen köprü altından geçmeye çalışmış

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını da açıkladı.
Mütalaada, bilirkişi raporunda, sanığın kazanın oluşunda birinci dereceden asli düzeyde tek ve tam kusurlu olduğu, maktul Recep Aytekin'in kusurunun olmadığının belirtildiğinin altı çizildi.
Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Harp Okulu Kavşağı'nda "Dikkat, 4 metre yüksek araç için mecburu istikamet, sağ yoldan mecburi çıkış" ışıklı trafik levhası bulunduğu, olay yerine 200 metre geride "Dikkat, düşük köprü yüksek araçlar sağdan çıkınız 4 metre" uyarı levhasının olduğu, olay yerinden 105 metre geride 2 tabelanın yer aldığı, bu tabelalarda "Dikkat düşük köprü, 4 metre ve yüksek araç için sağ mecburi istikamet tabelalarıyla Yeşilyurt İstasyon Caddesi ile köprünün 35 metre gerisinde caddenin sağı ve solunda "4 metre" uyarı levhalarının bulunduğu kaydedildi.
Kazaya karışan tıra takılı dorsenin tavan uç sağ kısmının köprü altındaki koruma demirine çarptığı, 120 santimetre geriye doğru eğildiği, tırın devrilmesine neden olduğu anlatılan mütalaada, dorsenin yerden yüksekliğinin 427 santimetre olduğu, asfalt zeminle alt geçit tavan kısmındaki koruma demiri arasındaki mesafenin de 416 santimetre olduğu bildirildi. Mütalaada, sanığın birden fazla uyarı levhasına rağmen 4 metreden yüksek tırla köprü altından geçmeye çalıştığı sırada tırın maktullerin aracının üzerine devrilmesine neden olduğu kaydedildi.

Yeteneği ve tecrübesine güvenip vurgusu

Sanığın uyarı levhalarını görmesine rağmen daha önceden yavaş şekilde köprü altından geçtiğini söylemesi nedeniyle yeteneği ve tecrübesine güvenip, tır yüksekliği fazla olmasına rağmen köprü altına girdiği, meydana gelen neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareket ettiğinin anlatıldığı mütalaada, sanığın eylemi bilinçli taksirle gerçekleştirdiği belirtildi. Mütalaada, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde 34 ER 260 plakalı tırla ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun, ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği belirtiliyor. Dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan tırın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildiği bildirilen iddianamede, otomobildeki sürücü Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği kaydediliyor.

'Tabelaları görmedim' dedi 4 kişinin ölümüne neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
YAŞAM
Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü tutuklandı: 'Tabelalara dikkat etmedim' demişti
12 Mart, 14:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала