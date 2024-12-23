https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/bakanligin-listesiyle-ortaya-cikti-en-fazla-at-ve-esek-eti-satilan-iller-belli-oldu-1091912849.html

Bakanlığın listesiyle ortaya çıktı: En fazla at ve eşek eti satılan iller belli oldu

Bakanlığın listesiyle ortaya çıktı: En fazla at ve eşek eti satılan iller belli oldu

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelleyerek sağlığı tehlikeye atan firmaları duyuruyor. Son paylaşılan listelerde, domuz eti, at ve... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T14:00+0300

2024-12-23T14:00+0300

2024-12-23T14:00+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit ürün

taklit

taklit tağşiş listesi

at eti

eşek eti

domuz eti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den itibaren düzenli olarak güncellediği hileli gıdalar listesiyle gıda güvenliği alanında önemli bir adım atıyor. Son açıklamada, 3 işletmenin ürünlerinde domuz eti tespit edilirken, bazı ürünlerde at ve eşek etinin de tüketiciye satıldığı ortaya çıktı.Listeye göre, Antalya’daki Merve Lokantası’nın tas kebabında, Fethiye’deki bir Çin restoranının dana kaburgasında ve Havran’lı Kasap markasıyla satılan dana sucukta domuz eti kullanıldığı belirlendi. Daha önce gıda işletmeleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde de domuz eti bulunduğu açıklanmıştı.En çok Adana ve Sakarya’da tespit edildiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık verilerine göre, at ve eşek eti kullanımı skandalında Adana ve Sakarya ön plana çıktı. Adana’da 15, Sakarya’da 7 işletmenin bu yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirlendi. Bu iki ili, 4’er işletmeyle Antalya, Mersin ve Manisa izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakanlik-listeyi-guncelledi-sucuk-ve-kaburgada-domuz-eti-tespit-edildi-11-markanin-bali-sahte-cikti-1091734607.html

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tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit, taklit tağşiş listesi, at eti, eşek eti, domuz eti