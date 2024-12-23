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Bakanlığın listesiyle ortaya çıktı: En fazla at ve eşek eti satılan iller belli oldu
Bakanlığın listesiyle ortaya çıktı: En fazla at ve eşek eti satılan iller belli oldu
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelleyerek sağlığı tehlikeye atan firmaları duyuruyor. Son paylaşılan listelerde, domuz eti, at ve... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
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tarım ve orman bakanlığı
taklit ürün
taklit
taklit tağşiş listesi
at eti
eşek eti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den itibaren düzenli olarak güncellediği hileli gıdalar listesiyle gıda güvenliği alanında önemli bir adım atıyor. Son açıklamada, 3 işletmenin ürünlerinde domuz eti tespit edilirken, bazı ürünlerde at ve eşek etinin de tüketiciye satıldığı ortaya çıktı.Listeye göre, Antalya’daki Merve Lokantası’nın tas kebabında, Fethiye’deki bir Çin restoranının dana kaburgasında ve Havran’lı Kasap markasıyla satılan dana sucukta domuz eti kullanıldığı belirlendi. Daha önce gıda işletmeleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde de domuz eti bulunduğu açıklanmıştı.En çok Adana ve Sakarya’da tespit edildiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık verilerine göre, at ve eşek eti kullanımı skandalında Adana ve Sakarya ön plana çıktı. Adana’da 15, Sakarya’da 7 işletmenin bu yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirlendi. Bu iki ili, 4’er işletmeyle Antalya, Mersin ve Manisa izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/bakanlik-listeyi-guncelledi-sucuk-ve-kaburgada-domuz-eti-tespit-edildi-11-markanin-bali-sahte-cikti-1091734607.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit, taklit tağşiş listesi, at eti, eşek eti, domuz eti
tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit, taklit tağşiş listesi, at eti, eşek eti, domuz eti

Bakanlığın listesiyle ortaya çıktı: En fazla at ve eşek eti satılan iller belli oldu

14:00 23.12.2024
© AAsucuk, pastırma
sucuk, pastırma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini güncelleyerek sağlığı tehlikeye atan firmaları duyuruyor. Son paylaşılan listelerde, domuz eti, at ve eşek eti kullanılan ürünler dikkat çekti. Türkiye genelinde 4 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi. 12 ilde at ve eşek eti satıldığı belirlenen listede 2 kentin adı öne çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den itibaren düzenli olarak güncellediği hileli gıdalar listesiyle gıda güvenliği alanında önemli bir adım atıyor. Son açıklamada, 3 işletmenin ürünlerinde domuz eti tespit edilirken, bazı ürünlerde at ve eşek etinin de tüketiciye satıldığı ortaya çıktı.

Listeye göre, Antalya’daki Merve Lokantası’nın tas kebabında, Fethiye’deki bir Çin restoranının dana kaburgasında ve Havran’lı Kasap markasıyla satılan dana sucukta domuz eti kullanıldığı belirlendi. Daha önce gıda işletmeleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde de domuz eti bulunduğu açıklanmıştı.

En çok Adana ve Sakarya’da tespit edildi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık verilerine göre, at ve eşek eti kullanımı skandalında Adana ve Sakarya ön plana çıktı. Adana’da 15, Sakarya’da 7 işletmenin bu yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirlendi. Bu iki ili, 4’er işletmeyle Antalya, Mersin ve Manisa izledi.
Sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
TÜRKİYE
Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi, 11 markanın balı sahte çıktı
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