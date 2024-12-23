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AK Parti İstanbul İl Başkanı adayını Kabaktepe duyurdu: Aday Abdullah Özdemir oldu
AK Parti İstanbul İl Başkanı adayını Kabaktepe duyurdu: Aday Abdullah Özdemir oldu
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kendisinin aday olmayacağını açıklamasının ardından 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek il kongresinde adayın... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T21:42+0300
2024-12-23T21:42+0300
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gerçekleştirilecek kongrede adayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Kabaktepe paylaşımında, adayın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu. Kabaktepe, Özdemir'in adaylığını "8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum" ifadeleriyle duyurdu.Ayrıca Kabaktepe, Özdemir'in adaylığını duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Abdullah Özdemir kimdir?1983 doğumlu Abdullah Özdemir'in, Kastamonu'da dünyaya gelerek Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 'Deprem ve Yapılar' alanında yüksek lisans yaptığı biliniyor.Özdemir, Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde belediye başkanlığı görevine getirildi.
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istanbul, ak parti, abdullah özdemir, osman nuri kabaktepe, kongre, ak parti istanbul il başkanlığı, bağcılar belediyesi
istanbul, ak parti, abdullah özdemir, osman nuri kabaktepe, kongre, ak parti istanbul il başkanlığı, bağcılar belediyesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı adayını Kabaktepe duyurdu: Aday Abdullah Özdemir oldu

21:42 23.12.2024
© Bağcılar BelediyesiAbdullah Özdemir
Abdullah Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Bağcılar Belediyesi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kendisinin aday olmayacağını açıklamasının ardından 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek il kongresinde adayın, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gerçekleştirilecek kongrede adayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kabaktepe paylaşımında, adayın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu. Kabaktepe, Özdemir'in adaylığını "8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum" ifadeleriyle duyurdu.
Ayrıca Kabaktepe, Özdemir'in adaylığını duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız,
AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk’a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye’nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz.
AK Parti’de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır.
Şimdi, İstanbul’umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz.
8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.
Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul’umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır.
Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul’umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.
Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız.

Abdullah Özdemir kimdir?

1983 doğumlu Abdullah Özdemir'in, Kastamonu'da dünyaya gelerek Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 'Deprem ve Yapılar' alanında yüksek lisans yaptığı biliniyor.
Özdemir, Bağcılar Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde belediye başkanlığı görevine getirildi.
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