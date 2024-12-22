https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/yaban-kecisi-avlayanlara-rekor-ceza-artvinde-2-kisiye-660-bin-lira-cezasi--1091871854.html
Yaban keçisi avlayanlara rekor ceza: Artvin'de 2 kişiye 660 bin lira para cezası kesildi
Yaban keçisi avlayanlara rekor ceza: Artvin'de 2 kişiye 660 bin lira para cezası kesildi
Sputnik Türkiye
Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilenlere rekor düzeyde para cezası verildi. Kaçak avcılık yapan iki kişiye... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T14:24+0300
2024-12-22T14:24+0300
2024-12-22T14:27+0300
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doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
kaçak avcılık
kaçak avcı
koruma altındaki yaban hayvanları
artvin
yaban keçisi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen 2 kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.DKMP ekipleri, ilçeye bağlı Köprükaya mevkisinde şüphelendikleri bir aracı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olarak 1 yaban keçisi avlandığını tespit etti. Kaçak av yapan 2 kişiye, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 660 bin lira ceza uygulandı.
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doğa koruma ve milli parklar (dkmp), kaçak avcılık, kaçak avcı, koruma altındaki yaban hayvanları, artvin, yaban keçisi
doğa koruma ve milli parklar (dkmp), kaçak avcılık, kaçak avcı, koruma altındaki yaban hayvanları, artvin, yaban keçisi
Yaban keçisi avlayanlara rekor ceza: Artvin'de 2 kişiye 660 bin lira para cezası kesildi
14:24 22.12.2024 (güncellendi: 14:27 22.12.2024)
Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilenlere rekor düzeyde para cezası verildi. Kaçak avcılık yapan iki kişiye 660 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik koruma kontrol faaliyetlerini sürdürüyor. Artvin'in Şavşat ilçesinde, koruma altındaki yaban keçilerini avladıkları tespit edilen 2 kişiye, 660 bin lira ceza kesildi.
DKMP ekipleri, ilçeye bağlı Köprükaya mevkisinde şüphelendikleri bir aracı jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak olarak 1 yaban keçisi avlandığını tespit etti.
Kaçak av yapan 2 kişiye, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 660 bin lira ceza uygulandı.