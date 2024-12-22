https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/uyku-sorunu-cekenler-dikkat-telefonlardaki-parlak-isiklar-gununuzu-mahvediyor--1091866067.html

Uyku sorunu çekenler dikkat: Telefonlardaki parlak ışıklar gününüzü mahvediyor

Uyku sorunu çekenler dikkat: Telefonlardaki parlak ışıklar gününüzü mahvediyor

Sputnik Türkiye

Cep telefonlarının parlak ışığı ve aktiviteleri, melatonin salgısını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar, uyku kalitesini artırmak için yatak... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T10:24+0300

2024-12-22T10:24+0300

2024-12-22T10:24+0300

türkiye

telefon

uyku düzeni

sağlıklı uyku

uyku

ışık

mavi ışık

led ışık

yapay

bilim insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091046649_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cb6b200c48038204d24664ded249145f.jpg

Günümüzde birçok kişi uykusuzluk nedeniyle sorun yaşarken, uykusuzluğun çeşitli hastalıklara, strese ve hatalara yol açtığı biliniyor. Sürekli kontrol edilen telefonlar ise vücudun dinlenmesi için en önemli ihtiyaçlardan biri olan uykuyu olumsuz etkiliyor.Bu duruma yönelik ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, cep telefonlarının uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk, cep telefonlarından yayılan parlak ışığın melatonin hormonunun salgılanmasını baskıladığını, bunun da uykuya dalmayı zorlaştırdığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü ifade etti.Cep telefonlarında kullanılan ışığın mavi spektruma kaydığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Melatonin, uyku düzenini sağlayan bir hormondur. Bu hormonun baskılanması uykuya dalmayı zorlaştırır ve uykuyu daha kırılgan hale getirir. Parlak ışık bu bakımdan önemli bir risk faktörüdür” dedi.Şiddet veya uyarıcı içerikler de uykuyu zorlaştırıyorUyku zamanının cep telefonunda geçirilen aktivitelerle yer değiştirmesinin de önemli bir sorun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, video izleme, oyun oynama ve mesajlaşma gibi aktivitelerin uykuya dalma süresini geciktirdiğini ifade etti. Ayrıca, şiddet içerikli veya uyarıcı medya içeriklerinin vücudun uyarı sistemlerini aktive ederek uykuya dalmayı daha da zorlaştırdığını belirtti.Prof. Dr. Öztürk, kaliteli bir uyku için yatak odasına elektronik cihaz sokulmaması gerektiğini belirterek, “Cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyon ekranları uyku ortamından uzak tutulmalıdır. Eğer meslek gereği cep telefonu yataktan ayrılamıyorsa, cihazın yataktan en az bir-iki metre uzağa koyulması faydalı olacaktır” dedi. Ayrıca, uyku öncesi ortamın loş hale getirilmesi ve elektronik cihazlardan en az bir saat uzak durulması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/dunyada-yalnizca-100-binde-bir-goruluyor-kucultmek-istedigi-midesi-ters-tarafta-cikti-1091864980.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telefon, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku, ışık, mavi ışık, led ışık, yapay, bilim insanı