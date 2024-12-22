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Uyku sorunu çekenler dikkat: Telefonlardaki parlak ışıklar gününüzü mahvediyor
Uyku sorunu çekenler dikkat: Telefonlardaki parlak ışıklar gününüzü mahvediyor
Sputnik Türkiye
Cep telefonlarının parlak ışığı ve aktiviteleri, melatonin salgısını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar, uyku kalitesini artırmak için yatak... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T10:24+0300
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Günümüzde birçok kişi uykusuzluk nedeniyle sorun yaşarken, uykusuzluğun çeşitli hastalıklara, strese ve hatalara yol açtığı biliniyor. Sürekli kontrol edilen telefonlar ise vücudun dinlenmesi için en önemli ihtiyaçlardan biri olan uykuyu olumsuz etkiliyor.Bu duruma yönelik ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, cep telefonlarının uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk, cep telefonlarından yayılan parlak ışığın melatonin hormonunun salgılanmasını baskıladığını, bunun da uykuya dalmayı zorlaştırdığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü ifade etti.Cep telefonlarında kullanılan ışığın mavi spektruma kaydığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Melatonin, uyku düzenini sağlayan bir hormondur. Bu hormonun baskılanması uykuya dalmayı zorlaştırır ve uykuyu daha kırılgan hale getirir. Parlak ışık bu bakımdan önemli bir risk faktörüdür” dedi.Şiddet veya uyarıcı içerikler de uykuyu zorlaştırıyorUyku zamanının cep telefonunda geçirilen aktivitelerle yer değiştirmesinin de önemli bir sorun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, video izleme, oyun oynama ve mesajlaşma gibi aktivitelerin uykuya dalma süresini geciktirdiğini ifade etti. Ayrıca, şiddet içerikli veya uyarıcı medya içeriklerinin vücudun uyarı sistemlerini aktive ederek uykuya dalmayı daha da zorlaştırdığını belirtti.Prof. Dr. Öztürk, kaliteli bir uyku için yatak odasına elektronik cihaz sokulmaması gerektiğini belirterek, “Cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyon ekranları uyku ortamından uzak tutulmalıdır. Eğer meslek gereği cep telefonu yataktan ayrılamıyorsa, cihazın yataktan en az bir-iki metre uzağa koyulması faydalı olacaktır” dedi. Ayrıca, uyku öncesi ortamın loş hale getirilmesi ve elektronik cihazlardan en az bir saat uzak durulması gerektiğini vurguladı.
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telefon, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku, ışık, mavi ışık, led ışık, yapay, bilim insanı
telefon, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku, ışık, mavi ışık, led ışık, yapay, bilim insanı

Uyku sorunu çekenler dikkat: Telefonlardaki parlak ışıklar gününüzü mahvediyor

10:24 22.12.2024
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Cep telefonlarının parlak ışığı ve aktiviteleri, melatonin salgısını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Uzmanlar, uyku kalitesini artırmak için yatak odasında elektronik cihazlardan uzak durulmasını öneriyor.
Günümüzde birçok kişi uykusuzluk nedeniyle sorun yaşarken, uykusuzluğun çeşitli hastalıklara, strese ve hatalara yol açtığı biliniyor. Sürekli kontrol edilen telefonlar ise vücudun dinlenmesi için en önemli ihtiyaçlardan biri olan uykuyu olumsuz etkiliyor.
Bu duruma yönelik ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, cep telefonlarının uyku sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Öztürk, cep telefonlarından yayılan parlak ışığın melatonin hormonunun salgılanmasını baskıladığını, bunun da uykuya dalmayı zorlaştırdığını ve uyku kalitesini düşürdüğünü ifade etti.
Cep telefonlarında kullanılan ışığın mavi spektruma kaydığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Melatonin, uyku düzenini sağlayan bir hormondur. Bu hormonun baskılanması uykuya dalmayı zorlaştırır ve uykuyu daha kırılgan hale getirir. Parlak ışık bu bakımdan önemli bir risk faktörüdür” dedi.

Şiddet veya uyarıcı içerikler de uykuyu zorlaştırıyor

Uyku zamanının cep telefonunda geçirilen aktivitelerle yer değiştirmesinin de önemli bir sorun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, video izleme, oyun oynama ve mesajlaşma gibi aktivitelerin uykuya dalma süresini geciktirdiğini ifade etti. Ayrıca, şiddet içerikli veya uyarıcı medya içeriklerinin vücudun uyarı sistemlerini aktive ederek uykuya dalmayı daha da zorlaştırdığını belirtti.
Prof. Dr. Öztürk, kaliteli bir uyku için yatak odasına elektronik cihaz sokulmaması gerektiğini belirterek, “Cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyon ekranları uyku ortamından uzak tutulmalıdır. Eğer meslek gereği cep telefonu yataktan ayrılamıyorsa, cihazın yataktan en az bir-iki metre uzağa koyulması faydalı olacaktır” dedi.
Ayrıca, uyku öncesi ortamın loş hale getirilmesi ve elektronik cihazlardan en az bir saat uzak durulması gerektiğini vurguladı.
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